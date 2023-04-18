Старший лейтенант объяснил, какая опасность для армии РФ назревает в Бахмуте

Старший лейтенант Матюшин: Бахмут рискует оказаться в двойном кольце

18 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВС РФ должны уничтожить формирования ВСУ, которые находятся вне кольца Бахмута, считает Александр Матюшин Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ планируют взять в кольцо Бахмут (Артемовск) в ДНР, который сейчас освобождают бойцы ЧВК «Вагнер». Чтобы этого избежать, российская авиация должна уничтожить внешнее скопление украинских формирований в Часов Яре, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и Северске. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Украине, военный корреспондент Александр Матюшин. «О том, что ВСУ собираются делать кольцо, брать в окружение „Вагнер“, они говорили еще в феврале, когда ЧВК довольно активно продвигались в Артемовске. Создастся такой некий бутерброд. Когда в кольце будут находиться украинские войска, их будут окружать „вагнеровцы“, а самих „вагнеров“ будут окружать непосредственно ВСУ. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно держать все дороги под контролем и периодически перемалывать те части, которые идут к ним на подкрепление. Авиация должна уничтожать скопление вражеских сил, которые находятся за линией фронта, в том же Часов Яре, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске, в Северске — там, где собираются крупные украинские силы. Они должны уничтожаться как дальнобойной реактивной артиллерией, так и авиацией», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке добавил, что российская артиллерия уже активно задействована в ликвидации готовящихся к наступлению украинских бойцов. «ВСУ стянули порядка 80 тысяч человек на линию фронта, бои идут буквально круглосуточно. При этом, конечно же, наша артиллерия наносит непосредственно удары по скоплениям сил, которые пытаются прорваться в Артемовск. Наша авиация делает это за линией фронта, там размолачиваются непосредственно резервы», — подчеркнул Матюшин. Собеседник агентства отметил, что после полного взятия Бахмута ВС России ВСУ ждет встреча с новой линией российской обороны. «На месте украинских войск я бы сейчас не думал о каком-то контрударе и наступлении на позиции „Вагнера“, а также его смежников из ВДВ, которые прикрывают фланги наступающих штурмовых частей ЧВК. Я бы занимался оборудованием и подтяжкой непосредственно подразделений к новым линиям — Рай, Александровка, Часов Яр и Часов Яр-Константиновка, чтобы после того, как падет Бахмутский гарнизон, а он в любом случае падет, встретить на новой линии обороны атакующие русские части», — подытожил он. Ранее боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Брюс» завил, что ВСУ готовятся к деблокаде Бахмута. Ударная группировка сосредоточена в районе Звановки, Раздоловки, Веселой, Рай-Александровки, Малиновки, Славянска. В беседе с URA.RU политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко отмечал, что Бахмут сдерживает ВСУ от наступления в других направлениях, так как иначе город украинским бойцам придется сдавать. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ планируют взять в кольцо Бахмут (Артемовск) в ДНР, который сейчас освобождают бойцы ЧВК «Вагнер». Чтобы этого избежать, российская авиация должна уничтожить внешнее скопление украинских формирований в Часов Яре, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске и Северске. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, участник военных действий на Украине, военный корреспондент Александр Матюшин. «О том, что ВСУ собираются делать кольцо, брать в окружение „Вагнер“, они говорили еще в феврале, когда ЧВК довольно активно продвигались в Артемовске. Создастся такой некий бутерброд. Когда в кольце будут находиться украинские войска, их будут окружать „вагнеровцы“, а самих „вагнеров“ будут окружать непосредственно ВСУ. Чтобы выйти из этой ситуации, нужно держать все дороги под контролем и периодически перемалывать те части, которые идут к ним на подкрепление. Авиация должна уничтожать скопление вражеских сил, которые находятся за линией фронта, в том же Часов Яре, Дружковке, Константиновке, Краматорске, Славянске, в Северске — там, где собираются крупные украинские силы. Они должны уничтожаться как дальнобойной реактивной артиллерией, так и авиацией», — объяснил Александр Матюшин. Старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке добавил, что российская артиллерия уже активно задействована в ликвидации готовящихся к наступлению украинских бойцов. «ВСУ стянули порядка 80 тысяч человек на линию фронта, бои идут буквально круглосуточно. При этом, конечно же, наша артиллерия наносит непосредственно удары по скоплениям сил, которые пытаются прорваться в Артемовск. Наша авиация делает это за линией фронта, там размолачиваются непосредственно резервы», — подчеркнул Матюшин. Собеседник агентства отметил, что после полного взятия Бахмута ВС России ВСУ ждет встреча с новой линией российской обороны. «На месте украинских войск я бы сейчас не думал о каком-то контрударе и наступлении на позиции „Вагнера“, а также его смежников из ВДВ, которые прикрывают фланги наступающих штурмовых частей ЧВК. Я бы занимался оборудованием и подтяжкой непосредственно подразделений к новым линиям — Рай, Александровка, Часов Яр и Часов Яр-Константиновка, чтобы после того, как падет Бахмутский гарнизон, а он в любом случае падет, встретить на новой линии обороны атакующие русские части», — подытожил он. Ранее боец ЧВК «Вагнер» с позывным «Брюс» завил, что ВСУ готовятся к деблокаде Бахмута. Ударная группировка сосредоточена в районе Звановки, Раздоловки, Веселой, Рай-Александровки, Малиновки, Славянска. В беседе с URA.RU политический обозреватель «Украина.ру» Владимир Скачко отмечал, что Бахмут сдерживает ВСУ от наступления в других направлениях, так как иначе город украинским бойцам придется сдавать.