Юрист Лютницкая объяснила, придут ли электронные повестки 27-летним мужчинам. Видео

Юрист Лютницкая: наличие военного билета освобождает от призыва на службу

17 апреля 2023 в 18:15 Размер текста - 17 +

Повестки не будут приходить мужчинам, имеющим на руках военный билет Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Россиянам, которым уже исполнилось 27 лет и имеющим на руках военный билет, электронные повестки приходить не будут. Об этом URA.RU рассказала независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая. «Если военный билет выдан, то, соответственно, уже он не является военнообязанным и призвать его никак не могут», — заявила Лютницкая. Она добавила, что наличие на руках военного билета говорит о зачислении военнообязанного в запас, который не подлежит к призыву на срочную службу. Такие опасения возникли на фоне того, что к 2026 году планируется окончательно оформить изменения и призывать граждан с 21 года. Предел призывного возраста будет повышен до 30 лет. Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных повесток в России. По мнению депутата Госдумы Андрея Картаполова, повышение призывного возраста позволит сэкономить на обучении призывников новым специальностям, передает A42.

Россиянам, которым уже исполнилось 27 лет и имеющим на руках военный билет, электронные повестки приходить не будут. Об этом URA.RU рассказала независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая. «Если военный билет выдан, то, соответственно, уже он не является военнообязанным и призвать его никак не могут», — заявила Лютницкая. Она добавила, что наличие на руках военного билета говорит о зачислении военнообязанного в запас, который не подлежит к призыву на срочную службу. Такие опасения возникли на фоне того, что к 2026 году планируется окончательно оформить изменения и призывать граждан с 21 года. Предел призывного возраста будет повышен до 30 лет. Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных повесток в России. По мнению депутата Госдумы Андрея Картаполова, повышение призывного возраста позволит сэкономить на обучении призывников новым специальностям, передает A42.