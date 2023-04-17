Юрист Лютницкая объяснила, придут ли электронные повестки 27-летним мужчинам. Видео

Юрист Лютницкая: наличие военного билета освобождает от призыва на службу
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Военный билет. москва, военный билет, паспорт рф, паспорт
Повестки не будут приходить мужчинам, имеющим на руках военный билет Фото:
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Призыв — 2023

Россиянам, которым уже исполнилось 27 лет и имеющим на руках военный билет, электронные повестки приходить не будут. Об этом URA.RU рассказала независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая.

«Если военный билет выдан, то, соответственно, уже он не является военнообязанным и призвать его никак не могут», — заявила Лютницкая. Она добавила, что наличие на руках военного билета говорит о зачислении военнообязанного в запас, который не подлежит к призыву на срочную службу.

Такие опасения возникли на фоне того, что к 2026 году планируется окончательно оформить изменения и призывать граждан с 21 года. Предел призывного возраста будет повышен до 30 лет. Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных повесток в России. По мнению депутата Госдумы Андрея Картаполова, повышение призывного возраста позволит сэкономить на обучении призывников новым специальностям, передает A42.

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Россиянам, которым уже исполнилось 27 лет и имеющим на руках военный билет, электронные повестки приходить не будут. Об этом URA.RU рассказала независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая. «Если военный билет выдан, то, соответственно, уже он не является военнообязанным и призвать его никак не могут», — заявила Лютницкая. Она добавила, что наличие на руках военного билета говорит о зачислении военнообязанного в запас, который не подлежит к призыву на срочную службу. Такие опасения возникли на фоне того, что к 2026 году планируется окончательно оформить изменения и призывать граждан с 21 года. Предел призывного возраста будет повышен до 30 лет. Также ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении электронных повесток в России. По мнению депутата Госдумы Андрея Картаполова, повышение призывного возраста позволит сэкономить на обучении призывников новым специальностям, передает A42.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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