Куйвашев наказал мэра Екатеринбурга, повторившего ошибку Тунгусова

18 апреля 2023 в 09:01 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев устроил мэру Екатеринбурга проверку на выборах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Отстранение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова от составления списка кандидатов-одномандатников в гордуму — наказание от губернатора Евгения Куйвашева за заносчивость. Дав градоначальнику самостоятельно формировать новый созыв, глава региона устроил проверку, как мэр распорядится полученной властью. Итог разочаровал: Орлов повторил ошибку опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова — учел интересы лишь узкого круга акторов и попытался собрать лояльную себе думу. В том числе, зачистив людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которого мэр решил удалить из торга без согласования с Куйвашевым. Этот конфликт едва не обернулся политическим кризисом: депутаты из пула бизнесмена, которых Орлов не видел в следующем созыве, грозились блокировать внесение поправок в городской Устав, важных для администрации. Считается, что в парадигме губернатора, всегда остающегося над схваткой, ни у кого не может быть монополии на принятие решений — даже у его лучшего друга Орлова. В окружении Куйвашева убеждены: если в обратном направлении подобную горячность покажет Кочетков, губернатор «поправит» и его. Впрочем, на описанный аргумент в мэрии утверждают, что вина Орлова преувеличена: глава показывал Куйвашеву список минимум трижды и серьезных нареканий не было. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отстранение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова от составления списка кандидатов-одномандатников в гордуму — наказание от губернатора Евгения Куйвашева за заносчивость. Дав градоначальнику самостоятельно формировать новый созыв, глава региона устроил проверку, как мэр распорядится полученной властью. Итог разочаровал: Орлов повторил ошибку опального экс-вице-губернатора Владимира Тунгусова — учел интересы лишь узкого круга акторов и попытался собрать лояльную себе думу. В том числе, зачистив людей миллиардера Виталия Кочеткова («Мотив»), которого мэр решил удалить из торга без согласования с Куйвашевым. Этот конфликт едва не обернулся политическим кризисом: депутаты из пула бизнесмена, которых Орлов не видел в следующем созыве, грозились блокировать внесение поправок в городской Устав, важных для администрации. Считается, что в парадигме губернатора, всегда остающегося над схваткой, ни у кого не может быть монополии на принятие решений — даже у его лучшего друга Орлова. В окружении Куйвашева убеждены: если в обратном направлении подобную горячность покажет Кочетков, губернатор «поправит» и его. Впрочем, на описанный аргумент в мэрии утверждают, что вина Орлова преувеличена: глава показывал Куйвашеву список минимум трижды и серьезных нареканий не было.