Киев заподозрил главу ЧВК «Вагнер» в посягательстве на целостность Украины

17 апреля 2023 в 23:51 Размер текста - 17 +

Генпрокуратура Украины обвинила группу «Вагнер» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основателя и командующего одного из подразделений частной военной компании «Вагнер» подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. С таким заявлением выступил офис генпрокурора соседствующей страны. «В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК „Вагнер“ [Евгению Пригожину] и руководителю одного из его подразделений по фактам <…> посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины)», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что окончательная оценка действиям будет дана после проведения расследования. Компания «Вагнер» принимает активное участие в боях на территории Украины с самого начала спецоперации. В апреле Пригожин заявлял, что под контролем военнослужащих РФ находится большая часть Бахмута (Артемовск). Сейчас бойцы формирования сражаются за основной железнодорожный узел в городе. Он находится в западной части Бахмута.

Основателя и командующего одного из подразделений частной военной компании «Вагнер» подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. С таким заявлением выступил офис генпрокурора соседствующей страны. «В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК „Вагнер“ [Евгению Пригожину] и руководителю одного из его подразделений по фактам <…> посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины)», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что окончательная оценка действиям будет дана после проведения расследования. Компания «Вагнер» принимает активное участие в боях на территории Украины с самого начала спецоперации. В апреле Пригожин заявлял, что под контролем военнослужащих РФ находится большая часть Бахмута (Артемовск). Сейчас бойцы формирования сражаются за основной железнодорожный узел в городе. Он находится в западной части Бахмута.