Киев заподозрил главу ЧВК «Вагнер» в посягательстве на целостность Украины

Основателя и командующего одного из подразделений частной военной компании «Вагнер» подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. С таким заявлением выступил офис генпрокурора соседствующей страны.
«В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК „Вагнер“ [Евгению Пригожину] и руководителю одного из его подразделений по фактам <…> посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины)», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что окончательная оценка действиям будет дана после проведения расследования.
Компания «Вагнер» принимает активное участие в боях на территории Украины с самого начала спецоперации. В апреле Пригожин заявлял, что под контролем военнослужащих РФ находится большая часть Бахмута (Артемовск). Сейчас бойцы формирования сражаются за основной железнодорожный узел в городе. Он находится в западной части Бахмута.
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