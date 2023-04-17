17 апреля 2023

Киев заподозрил главу ЧВК «Вагнер» в посягательстве на целостность Украины

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Генпрокуратура Украины обвинила группу «Вагнер» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Основателя и командующего одного из подразделений частной военной компании «Вагнер» подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. С таким заявлением выступил офис генпрокурора соседствующей страны.

«В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК „Вагнер“ [Евгению Пригожину] и руководителю одного из его подразделений по фактам <…> посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины)», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что окончательная оценка действиям будет дана после проведения расследования.

Компания «Вагнер» принимает активное участие в боях на территории Украины с самого начала спецоперации. В апреле Пригожин заявлял, что под контролем военнослужащих РФ находится большая часть Бахмута (Артемовск). Сейчас бойцы формирования сражаются за основной железнодорожный узел в городе. Он находится в западной части Бахмута.

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Основателя и командующего одного из подразделений частной военной компании «Вагнер» подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины. С таким заявлением выступил офис генпрокурора соседствующей страны. «В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю ЧВК „Вагнер“ [Евгению Пригожину] и руководителю одного из его подразделений по фактам <…> посягательства на территориальную целостность Украины (статья 437, статья 110 УК Украины)», — написано в telegram-канале ведомства. В сообщении сказано, что окончательная оценка действиям будет дана после проведения расследования. Компания «Вагнер» принимает активное участие в боях на территории Украины с самого начала спецоперации. В апреле Пригожин заявлял, что под контролем военнослужащих РФ находится большая часть Бахмута (Артемовск). Сейчас бойцы формирования сражаются за основной железнодорожный узел в городе. Он находится в западной части Бахмута.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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