Пригожин призвал перестать недооценивать наступление ВСУ: главное к 13 апреля

России не стоит недооценивать численность армии Украины, подчеркнул Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российским военным стоит готовиться к худшему во время контрнаступления ВСУ. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, отметив, что не стоит недооценивать силы Украины. URA.RU приводит главные новости к вечеру 13 апреля.
- Армии России стоит готовиться к худшему во время весеннего наступления ВСУ на восток. Об этом заявил Пригожин.
- Киеву принадлежит решающее слово в конфликте с Россией. Об этом заявил политолог, доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин.
- Контрнаступление ВСУ начнется через месяц. Об этом заявил экс-советник главы офиса президента Алексей Арестович, отметив, что в апреле на Украине дождливая погода.
- Солдаты ВСУ поджигали дома в Бахмуте (Артемовске) для съемки видеосюжетов. Об этом рассказала одна из местных жительниц, которую эвакуировали из города.
- Во время отступления из Бахмута украинские военные подрывают дома. Об рассказал командир штурмовиков российских войск, отметив, что это делается для замедления продвижения российских сил.
- Генпрокуратора РФ начала проверку видео, на котором была якобы запечатлена казнь украинского военнослужащего. Видео попало в Сеть 12 апреля.
- Воздушно-десантные войска (ВДВ) России помогают отрядам ЧВК «Вагнер» зачищать Бахмут. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает Пятый канал.
- Сербия не будет поставлять оружие Украине. Об этом заявил глава страны Александр Вучич.
- Польша отправит Украине истребители МиГ-29. Разрешение на передачу военных самолетов выдала Германия. Об этом сообщает немецкая газета Spiegel.
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