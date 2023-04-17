17 апреля 2023

Боррель сообщил о нападении на главу миссии ЕС в Судане

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Жозеп Боррель заявил о нападении на посла ЕС в Судане
Жозеп Боррель заявил о нападении на посла ЕС в Судане Фото:
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Вооруженные столкновения в Судане

На главу миссии Европейского союза (ЕС) в Судане совершено нападение. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

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«Несколько часов назад на посла Евросоюза в Судане было совершено нападение в его же собственной резиденции. <…> Это является грубым нарушением Венской конвенции», — написал Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter. По его словам, в число основных обязанностей суданских властей входит безопасность дипломатических помещений и персонала, что также отражено в международном праве.

Боевые столкновения между регулярной армией Судана и спецназом начались в апреле. Конфликт связан с военным расколом в стране. По данным на 16 апреля, число погибших достигло 56 человек, также сообщалось о 595 раненых.

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На главу миссии Европейского союза (ЕС) в Судане совершено нападение. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. «Несколько часов назад на посла Евросоюза в Судане было совершено нападение в его же собственной резиденции. <…> Это является грубым нарушением Венской конвенции», — написал Жозеп Боррель на своей странице в соцсети Twitter. По его словам, в число основных обязанностей суданских властей входит безопасность дипломатических помещений и персонала, что также отражено в международном праве. Боевые столкновения между регулярной армией Судана и спецназом начались в апреле. Конфликт связан с военным расколом в стране. По данным на 16 апреля, число погибших достигло 56 человек, также сообщалось о 595 раненых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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