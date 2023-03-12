Цену поездки по маршруту к 300-летию Перми определит перевозчик

13 марта 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Экскурсионный маршрут должен заработать в мае Фото: Алексей Глазырин © URA.RU новость из сюжета 300-летие Перми Власти Перми определили подрядчика, который будет работать на новом городском маршруте №300. Экскурсионные рейсы будет обслуживать компания «Автобик», которая и определит цену проезда, сообщили в департаменте транспорта мэрии. «Маршрут будет работать по нерегулируемым тарифам. Сейчас определяется дата запуска, размер стоимости проезда», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Эта же компания будет работать на экспресс-маршруте №1т «Микрорайон Заозерье — Центральный рынок». Здесь цена также будет отличаться от стандартной в городе. О планах к маю 2023 года запустить экскурсионный автобус, который будет следовать по знаковым местам города, мэр Алексей Демкин сообщил в декабре 2022 года. В начале февраля стал известен его маршрут. Экспресс-автобусы, которые должны заменить маршрутки, мэрия Перми анонсировала еще в июле прошлого года. URA.RU также рассказывало, что с 15 апреля проезд в городском общественном транспорте подорожает до 35 рублей.

Власти Перми определили подрядчика, который будет работать на новом городском маршруте №300. Экскурсионные рейсы будет обслуживать компания «Автобик», которая и определит цену проезда, сообщили в департаменте транспорта мэрии. «Маршрут будет работать по нерегулируемым тарифам. Сейчас определяется дата запуска, размер стоимости проезда», — говорится в сообщении на сайте мэрии. Эта же компания будет работать на экспресс-маршруте №1т «Микрорайон Заозерье — Центральный рынок». Здесь цена также будет отличаться от стандартной в городе. О планах к маю 2023 года запустить экскурсионный автобус, который будет следовать по знаковым местам города, мэр Алексей Демкин сообщил в декабре 2022 года. В начале февраля стал известен его маршрут. Экспресс-автобусы, которые должны заменить маршрутки, мэрия Перми анонсировала еще в июле прошлого года. URA.RU также рассказывало, что с 15 апреля проезд в городском общественном транспорте подорожает до 35 рублей.