Коллеги поддержали отставку пермского депутата, критиковавшего СВО

Пермская гордума примет решение об отставке депутата Захарова, который выступал против СВО

18 апреля 2023 в 15:05 Размер текста - 17 +

Сергей Захаров сейчас живет в Германии Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В пермской городской думе поддержали добровольное сложение полномочий, о котором ранее заявил депутат Сергей Захаров. Вопрос рассматривался на заседании комитета по местному самоуправлению, передает корреспондент URA.RU. «Заявление от депутата Сергея Захарова о снятии полномочий поступило в установленном порядке. Предлагаю от комитета по местному самоуправлению внести соответствующий проект решения о досрочном прекращении полномочий депутата ПГД седьмого созыва Захарова Сергея Геннадьевича, которым полномочия озвученного депутата прекращаются с 10 апреля 2023 года», — озвучил на заседании председатель комитета Василий Кузнецов. Коллеги по комитету его поддержали. Как пояснил Кузнецов URA.RU, полномочия Захарова автоматически прекращены с момента поступления от него заявления, то есть с 10 апреля. Сегодняшнее внесение в думу проекта решения о сложении с него полномочий, а также голосование на пленарном заседании — это технический момент, пояснил Кузнецов. Захаров ранее переехал в Германию, а осенью 2022 года разместил в своих соцсетях пост с критикой спецоперации. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, куда он входил. Довыборы по округу, который он представляет, пройдут в сентябре.

В пермской городской думе поддержали добровольное сложение полномочий, о котором ранее заявил депутат Сергей Захаров. Вопрос рассматривался на заседании комитета по местному самоуправлению, передает корреспондент URA.RU. «Заявление от депутата Сергея Захарова о снятии полномочий поступило в установленном порядке. Предлагаю от комитета по местному самоуправлению внести соответствующий проект решения о досрочном прекращении полномочий депутата ПГД седьмого созыва Захарова Сергея Геннадьевича, которым полномочия озвученного депутата прекращаются с 10 апреля 2023 года», — озвучил на заседании председатель комитета Василий Кузнецов. Коллеги по комитету его поддержали. Как пояснил Кузнецов URA.RU, полномочия Захарова автоматически прекращены с момента поступления от него заявления, то есть с 10 апреля. Сегодняшнее внесение в думу проекта решения о сложении с него полномочий, а также голосование на пленарном заседании — это технический момент, пояснил Кузнецов. Захаров ранее переехал в Германию, а осенью 2022 года разместил в своих соцсетях пост с критикой спецоперации. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, куда он входил. Довыборы по округу, который он представляет, пройдут в сентябре.