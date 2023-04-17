Коллеги поддержали отставку пермского депутата, критиковавшего СВО

В пермской городской думе поддержали добровольное сложение полномочий, о котором ранее заявил депутат Сергей Захаров. Вопрос рассматривался на заседании комитета по местному самоуправлению, передает корреспондент URA.RU.
«Заявление от депутата Сергея Захарова о снятии полномочий поступило в установленном порядке. Предлагаю от комитета по местному самоуправлению внести соответствующий проект решения о досрочном прекращении полномочий депутата ПГД седьмого созыва Захарова Сергея Геннадьевича, которым полномочия озвученного депутата прекращаются с 10 апреля 2023 года», — озвучил на заседании председатель комитета Василий Кузнецов. Коллеги по комитету его поддержали.
Как пояснил Кузнецов URA.RU, полномочия Захарова автоматически прекращены с момента поступления от него заявления, то есть с 10 апреля. Сегодняшнее внесение в думу проекта решения о сложении с него полномочий, а также голосование на пленарном заседании — это технический момент, пояснил Кузнецов.
Захаров ранее переехал в Германию, а осенью 2022 года разместил в своих соцсетях пост с критикой спецоперации. После этого его исключили из фракции «Единая Россия» и всех государственных институтов, куда он входил. Довыборы по округу, который он представляет, пройдут в сентябре.
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