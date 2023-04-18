Жителей Чусового оставили без инфекционного отделения

Медиков предупредили о закрытии инфекционного отделения и предложили перейти на вакантные должности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Чусовой Пермского края закрывают инфекционное отделение местной больницы. Соответствующий приказ уже подписан руководством медучреждения. Причина — увольнение заведующего отделением Максима Баканова, сообщили URA.RU в министерстве здравоохранения края. Сотрудники отделения остались без работы, сейчас им предложено перейти на вакантные должности в городской больнице.

«Решение о закрытии инфекционного отделения круглосуточного стационара №3 в Чусовом принято в связи с увольнением заведующего инфекционным отделением и отсутствием возможности укомплектовать отделение врачом-инфекционистом. На основании вышеизложенного, больницей издан приказ о закрытии инфекционного отделения», — пояснили в пресс-службе минздрава Прикамья.

Штат инфекционного отделения — 13 человек: врач-инфекционист, семь медсестер (включая старшую медсестру), пять уборщиков производственных помещений. 5 апреля сотрудников уведомили о закрытии отделения и предложили вакантные должности в больнице. Заявления о переводе в другие подразделения медучреждения предоставили пока трое сотрудников. Остальные «озвучили свое согласие на перевод устно», отметили в краевом минздраве.

Сейчас администрация больницы имени Любимова в Чусовом занимается поиском нового врача-инфекциониста. Пациенты больницы, нуждающиеся в госпитализации, будут направляться в Губаху, Горнозаводск, Кунгур и Пермь.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин неоднократно отмечал, что нехватка врачей и медиков — одна из главных проблем в отрасли. По оценкам властей, в регионе не хватает порядка 900 врачей. Для решения проблемы власти предлагали увеличить разовые выплаты медикам и вдвое повысить их зарплаты.