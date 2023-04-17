Мэр Кургана показала, как идет стройка самой большой школы в городе. Фото, видео

Глава Кургана Ситникова проверила строительство школы на 1500 мест

18 апреля 2023 в 18:05 Размер текста - 17 +

Самую большую школу Кургана строят около ста человек (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Кургана Елена Ситникова проверила, как идет строительство школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале. «Очередной контрольный выезд на строящуюся школу в Заозерном. Работы идут по графику и без выходных. На объекте более 100 рабочих, все необходимые материалы завезены», — отметила Ситникова. Она также отметила, что строительство школы должны завершить в конце года. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал представителей курганской мэрии за затягивание строительства самой большой школы. По его словам, время потеряли из-за «слабого контроля заказчика в части сроков проектирования и самого строительства». В феврале московская компания отказалась выполнять работы на объекте. Позже стало известно, что достраивать объект будет «Курганстальмост». По словам главы Кургана Ситниковой, работы идут по графику Фото: telegram-канал Елены Ситниковой На объекте работают около ста человек Фото: telegram-канал Елены Ситниковой Фото: telegram-канал Елены Ситниковой

Глава Кургана Елена Ситникова проверила, как идет строительство школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале. «Очередной контрольный выезд на строящуюся школу в Заозерном. Работы идут по графику и без выходных. На объекте более 100 рабочих, все необходимые материалы завезены», — отметила Ситникова. Она также отметила, что строительство школы должны завершить в конце года. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал представителей курганской мэрии за затягивание строительства самой большой школы. По его словам, время потеряли из-за «слабого контроля заказчика в части сроков проектирования и самого строительства». В феврале московская компания отказалась выполнять работы на объекте. Позже стало известно, что достраивать объект будет «Курганстальмост».