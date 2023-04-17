17 апреля 2023

Мэр Кургана показала, как идет стройка самой большой школы в городе. Фото, видео

Глава Кургана Ситникова проверила строительство школы на 1500 мест
© Служба новостей «URA.RU»
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Самую большую школу Кургана строят около ста человек (архивное фото)
Самую большую школу Кургана строят около ста человек (архивное фото) Фото:

Глава Кургана Елена Ситникова проверила, как идет строительство школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале.

«Очередной контрольный выезд на строящуюся школу в Заозерном. Работы идут по графику и без выходных. На объекте более 100 рабочих, все необходимые материалы завезены», — отметила Ситникова. Она также отметила, что строительство школы должны завершить в конце года.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал представителей курганской мэрии за затягивание строительства самой большой школы. По его словам, время потеряли из-за «слабого контроля заказчика в части сроков проектирования и самого строительства». В феврале московская компания отказалась выполнять работы на объекте. Позже стало известно, что достраивать объект будет «Курганстальмост».

Строительство школы в Кургане на 1500 мест: фото
По словам главы Кургана Ситниковой, работы идут по графику
Фото:
Строительство школы в Кургане на 1500 мест: фото
На объекте работают около ста человек
Фото:
Строительство школы в Кургане на 1500 мест: фото
Фото:

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Глава Кургана Елена Ситникова проверила, как идет строительство школы на 1500 мест в 12-м микрорайоне. Об этом мэр сообщила в своем telegram-канале. «Очередной контрольный выезд на строящуюся школу в Заозерном. Работы идут по графику и без выходных. На объекте более 100 рабочих, все необходимые материалы завезены», — отметила Ситникова. Она также отметила, что строительство школы должны завершить в конце года. Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков раскритиковал представителей курганской мэрии за затягивание строительства самой большой школы. По его словам, время потеряли из-за «слабого контроля заказчика в части сроков проектирования и самого строительства». В феврале московская компания отказалась выполнять работы на объекте. Позже стало известно, что достраивать объект будет «Курганстальмост».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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