18 апреля 2023

На 300-летие Екатеринбурга приедут танцоры группы TODES

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Участники TODES выступят в Историческом сквере 16 августа
Участники TODES выступят в Историческом сквере 16 августа Фото:
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Екатеринбург празднует 300-летие

В Екатеринбурге в рамках 300-летия города выступит известная в России и за ее пределами танцевальная команда TODES. Об этом в мэрии на заседании комиссия по местному самоуправлению заявил начальник управления культуры администрации Илья Марков.

«16 августа в Историческом сквере состоится День танца, во время которого пройдут мастер-классы, концерты, баттлы и творческие встречи. Сейчас мы ведем переговоры с командой TODES, чтобы они стали хэдлайнерами танцевального дня», — сообщил Марков.

Коллектив TODES под руководством Аллы Духовой прославился благодаря спектаклям и выступлениям со звездными исполнителями. Например, группа была на подтанцовке Валерия Леонтьева, Софии Ротару и других артистов. В 2017 году школы-студии TODES вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая сеть танцевальных школ в мире: их филиалы есть в Литве, Латвии и по всей России.

Празднование 300-летия Екатеринбурге длится в течение всего года и имеет обширную программу. Например, летом на открытии Летней эстрады в парке Маяковского выступит Уральский академический филармонический оркестр и маэстро Валерий Гергиев. Также в парке пройдет двухдневный фестиваль «Да, шеф!» с участием звездного шеф-повара Константина Ивлева.

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В Екатеринбурге в рамках 300-летия города выступит известная в России и за ее пределами танцевальная команда TODES. Об этом в мэрии на заседании комиссия по местному самоуправлению заявил начальник управления культуры администрации Илья Марков. «16 августа в Историческом сквере состоится День танца, во время которого пройдут мастер-классы, концерты, баттлы и творческие встречи. Сейчас мы ведем переговоры с командой TODES, чтобы они стали хэдлайнерами танцевального дня», — сообщил Марков. Коллектив TODES под руководством Аллы Духовой прославился благодаря спектаклям и выступлениям со звездными исполнителями. Например, группа была на подтанцовке Валерия Леонтьева, Софии Ротару и других артистов. В 2017 году школы-студии TODES вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самая большая сеть танцевальных школ в мире: их филиалы есть в Литве, Латвии и по всей России. Празднование 300-летия Екатеринбурге длится в течение всего года и имеет обширную программу. Например, летом на открытии Летней эстрады в парке Маяковского выступит Уральский академический филармонический оркестр и маэстро Валерий Гергиев. Также в парке пройдет двухдневный фестиваль «Да, шеф!» с участием звездного шеф-повара Константина Ивлева.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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