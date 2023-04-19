ФСБ предотвратила теракт в Крыму

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ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Керчи
ФСБ сообщила о предотвращении диверсии в Керчи Фото:

ФСБ предотвратила диверсию в Керчи (Крым). Силовиками задержан гражданин России и Украины, который готовил взрыв на объекте энергосистемы.

«В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения», — передает ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Дома у задержанного была обнаружена самодельная бомба. Сейчас мужчина арестован, ему грозит пожизненное заключение.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что от контрразведки требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. В апреле Совет безопасности России поручил организовать контрразведывательные мероприятия в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для борьбы с диверсантами и террористами.

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ФСБ предотвратила диверсию в Керчи (Крым). Силовиками задержан гражданин России и Украины, который готовил взрыв на объекте энергосистемы. «В Керчи предотвращена подготовка диверсии на объекте энергосистемы полуострова. В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления гражданин России и Украины 1971 года рождения», — передает ТАСС сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ. Дома у задержанного была обнаружена самодельная бомба. Сейчас мужчина арестован, ему грозит пожизненное заключение. В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявлял, что от контрразведки требуется максимальная концентрация в борьбе с западными спецслужбами, шпионами и диверсантами. В апреле Совет безопасности России поручил организовать контрразведывательные мероприятия в ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях для борьбы с диверсантами и террористами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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