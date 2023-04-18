18 апреля 2023

«Курганмашзавод» планирует трудоустраивать курганских айтишников

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На КМЗ планируют трудоустраивать студентов IT-колледжа Фото:

Курганский машиностроительный завод (КМЗ) планируют привлекать студентов из IT-колледжа на свои производства. Об этом 19 апреля сообщил заместитель IT-директора ПАО «Курганмашзавод» Александр Тимохин, передает корреспондент URA.RU с выставки «Запросы рынка и региональные IT-решения».

«Познакомились с директором департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдиновой. Обсудили перспективу рекрутинга молодых специалистов на наше предприятие. Нам было бы интересно осуществить совместные проекты с IT-колледжем. Их студенты каждый год проходят у нас производственную практику, часть из них остается и на преддипломную практику. Сейчас на нашем предприятии активно ведется работа по созданию конкурентных рыночных условий для привлечения молодых IT-специалистов», — рассказал Тимохин.

Также он отметил, что подобные выставки необходимо проводить на постоянной основе. По его словам, это позволит выстраивать партнерские взаимовыгодные отношения между предприятиями и образовательными учреждениями для привлечения кадров.

Выставка «Запросы рынка и региональные IT-решения» прошла на базе Курганского технологического колледжа имени Анфиногенова. В мероприятии приняли участие десятки курганских предприятий из IT-сферы. «Почти все наши IT-компании, которые сегодня представлены, участвуют в образовательных программах во всех колледжах и университетах. Они выступают в качестве наставников для подготовки кадров для цифровой экономики», — отметила директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.

Круглый стол в IT-колледже. Курган
В Кургане собрались представители десятка IT-компаний, чтобы рассказать о своих услугах и обсудить сотрудничество
Фото:
Круглый стол в IT-колледже. Курган
Выставка «Запросы рынка и региональные IT-решения» прошла на базе Курганского технологического колледжа
Фото:
Круглый стол в IT-колледже. Курган
Зам IT-директора «Курганмашзавода» Александр Тимохин сообщил, что предприятие планирует трудоустроивать студентов IT-колледжа
Фото:
Круглый стол в IT-колледже. Курган
Также на мероприятии присутствовала директор департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдинова
Фото:
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Курганский машиностроительный завод (КМЗ) планируют привлекать студентов из IT-колледжа на свои производства. Об этом 19 апреля сообщил заместитель IT-директора ПАО «Курганмашзавод» Александр Тимохин, передает корреспондент URA.RU с выставки «Запросы рынка и региональные IT-решения». «Познакомились с директором департамента информационных технологий и цифрового развития Курганской области Гульжан Фахрутдиновой. Обсудили перспективу рекрутинга молодых специалистов на наше предприятие. Нам было бы интересно осуществить совместные проекты с IT-колледжем. Их студенты каждый год проходят у нас производственную практику, часть из них остается и на преддипломную практику. Сейчас на нашем предприятии активно ведется работа по созданию конкурентных рыночных условий для привлечения молодых IT-специалистов», — рассказал Тимохин. Также он отметил, что подобные выставки необходимо проводить на постоянной основе. По его словам, это позволит выстраивать партнерские взаимовыгодные отношения между предприятиями и образовательными учреждениями для привлечения кадров. Выставка «Запросы рынка и региональные IT-решения» прошла на базе Курганского технологического колледжа имени Анфиногенова. В мероприятии приняли участие десятки курганских предприятий из IT-сферы. «Почти все наши IT-компании, которые сегодня представлены, участвуют в образовательных программах во всех колледжах и университетах. Они выступают в качестве наставников для подготовки кадров для цифровой экономики», — отметила директор областного департамента информационных технологий и цифрового развития Гульжан Фахрутдинова.
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