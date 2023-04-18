Собаки выбегают на проезжую часть и тормозят движение Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Жители Нового Уренгоя (ЯНАО) пожаловались на бродячих собак, которые бросаются на машины и создают аварийные ситуации на дорогах. Как написал новоуренгоец Андрей в telegram-чате, из-за собак также образовываются пробки.

«Вот опять собаки не пускают машины, встают перед ними и конкретно создают аварийную ситуацию на дороге. Вот такая пробка выстраивается. Когда отловят этих псин?» — говорит он.

Горожане поддержали негодование автора. Как оказалось, многих жителей города беспокоит эта ситуация. «Их отловят, когда случится авария или из-за собак собьют пешехода, пока водитель отвлекается на них», — предположила Ирина Ковалева. «А что вы удивляетесь? Их отловили, бирки в ухо воткнули. Все! Собачки с чипами, их выпустили в том же месте, где и подобрали», — добавила Ирина.

Агентство попыталось связаться с городской службой отлова. По номеру, размещенному в открытом доступе, не ответили.

Ранее сообщалось, что голодные собаки разодрали оленей. Это случилось в ямальской тундре.