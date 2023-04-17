17 апреля 2023
16 апреля 2023

В ЯНАО голодные собаки загрызли оленей. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки загрызли оленей в тундре
Собаки загрызли оленей в тундре Фото:

В ЯНАО голодные собаки в тундре загрызли оленей. Об этом сообщили жители Салехарда в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео.

«Голодные собаки нападают на оленей. Некоторых насмерть разодрали, некоторых сильно поранили. Хуже волков — говорят оленеводы», — написал анонимно автор. При этом на видео хозяин оленей признает, что сам не уследил за животными.

Некоторые жители города предположили, что это могли сделать собаки, которые сбежали из приюта. Другие же считают, что оленевод сам виноват в том, что не уследил за своими животными. «Если собаки смогли на них напасть, то и волки смогут тоже. Где пастухи были хоть?» — написала Марина Воробьева. «Вот вы говорите, оленевод не уследил! А где хозяин собаки был, вот вопрос?» — добавил Дмитрий Хороля.

Ранее сообщалось, что в Тазовском стая собак загрызла оленей. Тогда в этом обвиняли вахтовиков, которые якобы были владельцами животных.

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В ЯНАО голодные собаки в тундре загрызли оленей. Об этом сообщили жители Салехарда в соцсети «ВКонтакте», опубликовав видео. «Голодные собаки нападают на оленей. Некоторых насмерть разодрали, некоторых сильно поранили. Хуже волков — говорят оленеводы», — написал анонимно автор. При этом на видео хозяин оленей признает, что сам не уследил за животными. Некоторые жители города предположили, что это могли сделать собаки, которые сбежали из приюта. Другие же считают, что оленевод сам виноват в том, что не уследил за своими животными. «Если собаки смогли на них напасть, то и волки смогут тоже. Где пастухи были хоть?» — написала Марина Воробьева. «Вот вы говорите, оленевод не уследил! А где хозяин собаки был, вот вопрос?» — добавил Дмитрий Хороля. Ранее сообщалось, что в Тазовском стая собак загрызла оленей. Тогда в этом обвиняли вахтовиков, которые якобы были владельцами животных.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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