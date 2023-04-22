Старший лейтенант раскрыл, какой сюрприз ждет ВСУ на запорожском направлении

Старший лейтенант Матюшин: на запорожском направлении ВСУ прорвут только одну линию обороны

23 апреля 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

На запорожском направлении Россия выстроила плотную линию обороны, отметил Александр Матюшин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ при контрнаступлении на запорожском направлении смогут попытаться прорвать только первую линию российской обороны, так как дальше их ждет тупик. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Взломать они могут [на запорожском направлении] только первую линию обороны, потому что дальше выстроена, а строится она, наверное, уже месяца четыре точно, огромная линия обороны, довольно мощная, которая возводится по всем правилам фортификационного искусства. Там и драконьи зубы, такие бетонные пирамидки, и надолбы, и колючая проволока, и минные поля, и многокилометровые траншеи с ходами сообщений, с бетонными дотами, дзотами и всем остальным. То есть прорвать эту линию обороны будет практически невозможно. Плюс на этом участке у нас будет возможность маневрировать своими резервами для их переброски. Это нужно в случае каких-либо попыток прорыва этой линии обороны со стороны украинских войск», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, при контрнаступлении на запорожском направлении ВСУ сначала будут применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Тактика войны диктует свои правила, не важно, степь это, горы, либо городская застройка. В начале в любом случае украинские войска в условиях практически отсутствия у них авиации, скорее всего, нанесут удар с помощью ударных БПЛА, после этого отработает артиллерия, после чего пойдет пехота под прикрытием техники», — добавил Матюшин. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ накапливают свои силы в районе населенного пункта Соленое и Богатырь в Днепропетровской области. Резервы могут быть направлены на два направления: запорожское и южнодонецкое. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ при контрнаступлении на запорожском направлении смогут попытаться прорвать только первую линию российской обороны, так как дальше их ждет тупик. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин. «Взломать они могут [на запорожском направлении] только первую линию обороны, потому что дальше выстроена, а строится она, наверное, уже месяца четыре точно, огромная линия обороны, довольно мощная, которая возводится по всем правилам фортификационного искусства. Там и драконьи зубы, такие бетонные пирамидки, и надолбы, и колючая проволока, и минные поля, и многокилометровые траншеи с ходами сообщений, с бетонными дотами, дзотами и всем остальным. То есть прорвать эту линию обороны будет практически невозможно. Плюс на этом участке у нас будет возможность маневрировать своими резервами для их переброски. Это нужно в случае каких-либо попыток прорыва этой линии обороны со стороны украинских войск», — объяснил Александр Матюшин. По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, при контрнаступлении на запорожском направлении ВСУ сначала будут применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Тактика войны диктует свои правила, не важно, степь это, горы, либо городская застройка. В начале в любом случае украинские войска в условиях практически отсутствия у них авиации, скорее всего, нанесут удар с помощью ударных БПЛА, после этого отработает артиллерия, после чего пойдет пехота под прикрытием техники», — добавил Матюшин. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ накапливают свои силы в районе населенного пункта Соленое и Богатырь в Днепропетровской области. Резервы могут быть направлены на два направления: запорожское и южнодонецкое.