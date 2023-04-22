Старший лейтенант раскрыл, какой сюрприз ждет ВСУ на запорожском направлении

ВСУ при контрнаступлении на запорожском направлении смогут попытаться прорвать только первую линию российской обороны, так как дальше их ждет тупик. Об этом в беседе с URA.RU рассказал старший лейтенант Народной милиции ДНР в отставке, военный корреспондент Александр Матюшин.
«Взломать они могут [на запорожском направлении] только первую линию обороны, потому что дальше выстроена, а строится она, наверное, уже месяца четыре точно, огромная линия обороны, довольно мощная, которая возводится по всем правилам фортификационного искусства. Там и драконьи зубы, такие бетонные пирамидки, и надолбы, и колючая проволока, и минные поля, и многокилометровые траншеи с ходами сообщений, с бетонными дотами, дзотами и всем остальным. То есть прорвать эту линию обороны будет практически невозможно. Плюс на этом участке у нас будет возможность маневрировать своими резервами для их переброски. Это нужно в случае каких-либо попыток прорыва этой линии обороны со стороны украинских войск», — объяснил Александр Матюшин.
По словам старшего лейтенанта Народной милиции ДНР в отставке, при контрнаступлении на запорожском направлении ВСУ сначала будут применять беспилотные летательные аппараты (БПЛА). «Тактика войны диктует свои правила, не важно, степь это, горы, либо городская застройка. В начале в любом случае украинские войска в условиях практически отсутствия у них авиации, скорее всего, нанесут удар с помощью ударных БПЛА, после этого отработает артиллерия, после чего пойдет пехота под прикрытием техники», — добавил Матюшин.
Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что ВСУ накапливают свои силы в районе населенного пункта Соленое и Богатырь в Днепропетровской области. Резервы могут быть направлены на два направления: запорожское и южнодонецкое.
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