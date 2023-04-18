Единороссы ЯНАО не поддержали инициативу по выплате маткапитала за первого ребенка

Ямальские единороссы не поддержали инициативу по выплате маткапитала за рождение первого ребенка. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил депутат ямальского заксобрания от «Справедливой России» Максим Лазарев.
«Партия власти не поддержала инициативу СРПЗП по выплате маткапитала за рождение первого ребенка. В случае поддержки инициативы выплату в 100 тысяч рублей получили бы более двух тысяч ямальских семей», — написал парламентарий.
Эсеры объясняли необходимость инициативы проблемами демографии — рождаемость в регионе снизилась на 2% за год. Партия парламентского большинства аргументировала свое решение тем, что региональная выплата не нужна, поскольку уже есть федеральная.
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