Власти Кургана оставили отдаленный микрорайон без благоустройства

В Кургане микрорайон Чистое поле оставили без благоустройства Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Мэрия Кургана не включила микрорайон Чистое поле в муниципальную программу по благоустройству. Об этом представители городской администрации сообщили в комментарии на странице ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«В 2023 году не планируется благоустройство общественной территории в поселке Чистое поле по программе формирования комфортной городской среды. Информация уточнялась в департаменте развития городского хозяйства администрации Кургана», — пояснили в комментарии представители мэрии.

Жители микрорайона рассказали в комментариях на странице регионального Центра управления регионом «ВКонтакте», что надеялись увидеть строительство спортивных и детских площадок. По словам горожан, в поселке Чистое поле разбитые дороги, есть проблемы с уличным освещением. В таких условиях о комфортной среде приходится только мечтать.

Ранее URA.RU писало, что жители поселка Чистое поле жаловались в соцсетях на проблемы в организации движения общественного транспорта. Дети с трудом добирались до школы №49.