Власти Кургана оставили отдаленный микрорайон без благоустройства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расселение жителей поселка Таежный. Юго Камское сельское поселение. Пермь, заброшка, баскетбольный щит, глухомань, брошенный поселок, расселенный поселок
В Кургане микрорайон Чистое поле оставили без благоустройства Фото:

Мэрия Кургана не включила микрорайон Чистое поле в муниципальную программу по благоустройству. Об этом представители городской администрации сообщили в комментарии на странице ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте».

«В 2023 году не планируется благоустройство общественной территории в поселке Чистое поле по программе формирования комфортной городской среды. Информация уточнялась в департаменте развития городского хозяйства администрации Кургана», — пояснили в комментарии представители мэрии.

Жители микрорайона рассказали в комментариях на странице регионального Центра управления регионом «ВКонтакте», что надеялись увидеть строительство спортивных и детских площадок. По словам горожан, в поселке Чистое поле разбитые дороги, есть проблемы с уличным освещением. В таких условиях о комфортной среде приходится только мечтать.

Ранее URA.RU писало, что жители поселка Чистое поле жаловались в соцсетях на проблемы в организации движения общественного транспорта. Дети с трудом добирались до школы №49.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Кургана не включила микрорайон Чистое поле в муниципальную программу по благоустройству. Об этом представители городской администрации сообщили в комментарии на странице ЦУР Курганской области в соцсети «ВКонтакте». «В 2023 году не планируется благоустройство общественной территории в поселке Чистое поле по программе формирования комфортной городской среды. Информация уточнялась в департаменте развития городского хозяйства администрации Кургана», — пояснили в комментарии представители мэрии. Жители микрорайона рассказали в комментариях на странице регионального Центра управления регионом «ВКонтакте», что надеялись увидеть строительство спортивных и детских площадок. По словам горожан, в поселке Чистое поле разбитые дороги, есть проблемы с уличным освещением. В таких условиях о комфортной среде приходится только мечтать. Ранее URA.RU писало, что жители поселка Чистое поле жаловались в соцсетях на проблемы в организации движения общественного транспорта. Дети с трудом добирались до школы №49.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...