19 апреля 2023

Офицер ВСУ Кривенко разозлился, что Киев не оставил Бахмут после потери ключевых высот

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Кривенко сравнил ситуацию в Бахмуте с проигрышем ВСУ в Соледаре Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ должны были оставить Бахмут (Артемовск) как только потеряли ключевые высоты. Об этом заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко. Он сравнил ситуацию, сложившуюся в этом городе, с проигрышем украинских военных в Соледаре.

«Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут — чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Я не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть», — передает слова Кривенко интернет-издание «Левый берег».

По его словам, ВСУ должны были оставить Соледар еще в январе, так как между батальонами было плохо налажено взаимодействие, а новые бойцы не имели боевого опыта. Он отметил, что тоже самое теперь происходит в боях за Бахмут, где командование «использует бойцов ВСУ как мясо».

Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек.

Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город. В апреле Минобороны РФ заявило, что подразделения российских ВДВ блокировали Бахмут с северной и южной части города. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что освобождение Бахмута является вопросом ближайшего времени, так как российские войска контролируют около 90% территории города, пишет RT.

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ВСУ должны были оставить Бахмут (Артемовск) как только потеряли ключевые высоты. Об этом заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко. Он сравнил ситуацию, сложившуюся в этом городе, с проигрышем украинских военных в Соледаре. «Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут — чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Я не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть», — передает слова Кривенко интернет-издание «Левый берег». По его словам, ВСУ должны были оставить Соледар еще в январе, так как между батальонами было плохо налажено взаимодействие, а новые бойцы не имели боевого опыта. Он отметил, что тоже самое теперь происходит в боях за Бахмут, где командование «использует бойцов ВСУ как мясо». Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город. В апреле Минобороны РФ заявило, что подразделения российских ВДВ блокировали Бахмут с северной и южной части города. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что освобождение Бахмута является вопросом ближайшего времени, так как российские войска контролируют около 90% территории города, пишет RT.
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