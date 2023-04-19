Офицер ВСУ Кривенко разозлился, что Киев не оставил Бахмут после потери ключевых высот

19 апреля 2023 в 23:52 Размер текста - 17 +

Кривенко сравнил ситуацию в Бахмуте с проигрышем ВСУ в Соледаре Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ должны были оставить Бахмут (Артемовск) как только потеряли ключевые высоты. Об этом заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко. Он сравнил ситуацию, сложившуюся в этом городе, с проигрышем украинских военных в Соледаре. «Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут — чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Я не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть», — передает слова Кривенко интернет-издание «Левый берег». По его словам, ВСУ должны были оставить Соледар еще в январе, так как между батальонами было плохо налажено взаимодействие, а новые бойцы не имели боевого опыта. Он отметил, что тоже самое теперь происходит в боях за Бахмут, где командование «использует бойцов ВСУ как мясо». Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город. В апреле Минобороны РФ заявило, что подразделения российских ВДВ блокировали Бахмут с северной и южной части города. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что освобождение Бахмута является вопросом ближайшего времени, так как российские войска контролируют около 90% территории города, пишет RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ должны были оставить Бахмут (Артемовск) как только потеряли ключевые высоты. Об этом заявил командир отделения ВСУ Владимир Кривенко. Он сравнил ситуацию, сложившуюся в этом городе, с проигрышем украинских военных в Соледаре. «Мы знаем теперь результат под Соледаром. Бахмут — чуть больше город, но все же я считаю, что его нужно было оставить, как только мы потеряли все ключевые высоты. Я не знаю, почему об этом никто не говорит, почему о Соледаре никто не говорит. Это нужно учесть», — передает слова Кривенко интернет-издание «Левый берег». По его словам, ВСУ должны были оставить Соледар еще в январе, так как между батальонами было плохо налажено взаимодействие, а новые бойцы не имели боевого опыта. Он отметил, что тоже самое теперь происходит в боях за Бахмут, где командование «использует бойцов ВСУ как мясо». Борьба за город Бахмут проходит в рамках спецоперации РФ. Активные боевые действия на территории города начались в августе прошлого года. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что обороняя город, ВСУ несут большие потери, за месяц теряя порядка 10-11 тысяч человек. Несмотря на это, 14 марта президент Украины Владимир Зеленский принял решение, что Украина продолжит удерживать город. В апреле Минобороны РФ заявило, что подразделения российских ВДВ блокировали Бахмут с северной и южной части города. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что освобождение Бахмута является вопросом ближайшего времени, так как российские войска контролируют около 90% территории города, пишет RT.