Дерматолог Кудашкина предупредила об опасности весеннего загара

Дерматолог Кудашкина: весенний загар способен навредить коже

Весной следует загорать либо до 11 утра, либо после 16 вечера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Весенний загар в весенний период может навредить коже из-за иного воздействия ультрафиолетового излучения и большой солнечной нагрузки на кожу. Об этом предупредила врач-дерматолог Елена Кудашкина.

«Загорать подолгу вредно, потому что это очень большая нагрузка на кожу. Надо учитывать, что воздействие ультрафиолетового излучения зависит от типа кожи и полезно только в определенные часы. <…> В [весенний сезон] можно загорать только до 11 и после 16 часов. По времени весной рекомендуется загорать не более 30-60 минут», — отметила Елена Кудашкина в интервью радио Sputnik. Она подчеркнула, что также летом стоит воздержаться от длительного загара — не более получаса, а после обеда лучше загорать не более 15 минут.

Ранее дерматолог Елена Шадрина назвала болезнь, которую разоблачает загар — разноцветный лишай. Ультрафиолет помогает определить данное заболевание.