Дерматолог Кудашкина предупредила об опасности весеннего загара

Дерматолог Кудашкина: весенний загар способен навредить коже
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Весной следует загорать либо до 11 утра, либо после 16 вечера Фото:

Весенний загар в весенний период может навредить коже из-за иного воздействия ультрафиолетового излучения и большой солнечной нагрузки на кожу. Об этом предупредила врач-дерматолог Елена Кудашкина.

«Загорать подолгу вредно, потому что это очень большая нагрузка на кожу. Надо учитывать, что воздействие ультрафиолетового излучения зависит от типа кожи и полезно только в определенные часы. <…> В [весенний сезон] можно загорать только до 11 и после 16 часов. По времени весной рекомендуется загорать не более 30-60 минут», — отметила Елена Кудашкина в интервью радио Sputnik. Она подчеркнула, что также летом стоит воздержаться от длительного загара — не более получаса, а после обеда лучше загорать не более 15 минут.

Ранее дерматолог Елена Шадрина назвала болезнь, которую разоблачает загар — разноцветный лишай. Ультрафиолет помогает определить данное заболевание.

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Весенний загар в весенний период может навредить коже из-за иного воздействия ультрафиолетового излучения и большой солнечной нагрузки на кожу. Об этом предупредила врач-дерматолог Елена Кудашкина. «Загорать подолгу вредно, потому что это очень большая нагрузка на кожу. Надо учитывать, что воздействие ультрафиолетового излучения зависит от типа кожи и полезно только в определенные часы. <…> В [весенний сезон] можно загорать только до 11 и после 16 часов. По времени весной рекомендуется загорать не более 30-60 минут», — отметила Елена Кудашкина в интервью радио Sputnik. Она подчеркнула, что также летом стоит воздержаться от длительного загара — не более получаса, а после обеда лучше загорать не более 15 минут. Ранее дерматолог Елена Шадрина назвала болезнь, которую разоблачает загар — разноцветный лишай. Ультрафиолет помогает определить данное заболевание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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