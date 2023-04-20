Мэр Тюмени Кухарук попросил Путина списать долги муниципалитетов

20 апреля 2023 в 16:46 Размер текста - 17 +

Руслан Кухарук выступил на Совете при президенте РФ Фото: Денис Моргунов © URA.RU Мэр Тюмени Руслан Кухарук попросил президента Владимира Путина списать долги муниципалитетов, которые накопились после предписаний, вынесенных контрольно-надзорными органами. Градоначальник выступил 20 апреля на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте России, которое транслируется онлайн. «Количество предписаний накапливается, в установленные законом сроки выполнить их часто невозможно», — отметил Кухарук. Мэра Тюмени поддержал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, который указал на несовершенство законодательства в этой сфере и предложил подсчитать всю сумму долгов муниципальных образований. Путин согласился с обоими спикерами. «Мы должны разобраться с ситуацией. Не должно быть такого, когда и штраф не наложить невозможно, и не исполнить предписание нельзя», — отметил глава государства. Кухарук был введен в состав Совета 19 апреля. Совещательный орган собирается впервые с 2020 года.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук попросил президента Владимира Путина списать долги муниципалитетов, которые накопились после предписаний, вынесенных контрольно-надзорными органами. Градоначальник выступил 20 апреля на заседании Совета по развитию местного самоуправления при президенте России, которое транслируется онлайн. «Количество предписаний накапливается, в установленные законом сроки выполнить их часто невозможно», — отметил Кухарук. Мэра Тюмени поддержал зампредседателя правительства РФ Дмитрий Григоренко, который указал на несовершенство законодательства в этой сфере и предложил подсчитать всю сумму долгов муниципальных образований. Путин согласился с обоими спикерами. «Мы должны разобраться с ситуацией. Не должно быть такого, когда и штраф не наложить невозможно, и не исполнить предписание нельзя», — отметил глава государства. Кухарук был введен в состав Совета 19 апреля. Совещательный орган собирается впервые с 2020 года.