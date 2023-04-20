Куйвашев попросил Пумпянского отозвать кандидата с выборов в Екатеринбурге

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Выборы глав департаментов УрФУ. Екатеринбург, гурарий анна
Выдвижение Анны Гурарий в Кировском округе №9 было согласовано полпредом президента РФ в УрФО Фото:

Губернатор Евгений Куйвашев предложил миллиардеру Дмитрию Пумпянскому отозвать своего кандидата с выборов в гордуму Екатеринбурга. Пумпянский, по данным URA.RU, поддерживает Анну Гурарий — сотрудницу УрФУ, жену помощника полпреда президента РФ в УрФО — причем по согласованию с самим полпредом Владимиром Якушевым.

При этом доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев якобы убедил шефа, что за девушкой стоит экс-вице-мэр и бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов — персона нон грата свердловской политики. Под его началом Евгений Гурарий трудился несколько лет назад.

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Встреча Куйвашева с Пумпянским прошла накануне. Снимать с выборов Анну Гурарий Пумпянский отказался, рассказал агентству источник в региональной власти. Отказался по тем же основаниям, что и его коллеги-бизнесмены: все договоренности уже были заключены с мэром Алексеем Орловым — еще когда у него был мандат от Куйвашева на ведение таких переговоров. Куйвашев лишил Орлова таких полномочий по итогам совещания 6 апреля.

В департаменте информполитики комментировать, действительно ли губернатор в последние две недели общался с Пумпянским, отказались. Такую же позицию заняла представитель Пумпянского.

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Губернатор Евгений Куйвашев предложил миллиардеру Дмитрию Пумпянскому отозвать своего кандидата с выборов в гордуму Екатеринбурга. Пумпянский, по данным URA.RU, поддерживает Анну Гурарий — сотрудницу УрФУ, жену помощника полпреда президента РФ в УрФО — причем по согласованию с самим полпредом Владимиром Якушевым. При этом доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев якобы убедил шефа, что за девушкой стоит экс-вице-мэр и бывший вице-губернатор Владимир Тунгусов — персона нон грата свердловской политики. Под его началом Евгений Гурарий трудился несколько лет назад. Встреча Куйвашева с Пумпянским прошла накануне. Снимать с выборов Анну Гурарий Пумпянский отказался, рассказал агентству источник в региональной власти. Отказался по тем же основаниям, что и его коллеги-бизнесмены: все договоренности уже были заключены с мэром Алексеем Орловым — еще когда у него был мандат от Куйвашева на ведение таких переговоров. Куйвашев лишил Орлова таких полномочий по итогам совещания 6 апреля. В департаменте информполитики комментировать, действительно ли губернатор в последние две недели общался с Пумпянским, отказались. Такую же позицию заняла представитель Пумпянского.
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