В деле ОПГ бывшего вице-мэра Челябинска появились новые эпизоды миллионных взяток

В уголовном деле ОПГ Петра Конарева уже больше 20 эпизодов взяток Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

В уголовном деле преступной группы, организованной, по версии следствия, бывшим вице-мэром Челябинска Петром Конаревым, появились новые эпизоды взяток. Как сообщил URA.RU источник в силовых структурах, нашлись еще семь коммерсантов, передавшие ОПГ более двух млн рублей.

«Указанные взятки Конарев и трое его подельников из числа должностных лиц МКУ „Городская среда“ получили в период с ноября 2019 года по ноябрь 2021 год. Сумма взяток составила почти 2,4 млн рублей», — рассказал источник.

За эти деньги сотрудники должны были «крышевать» ларьки коммерсантов. Также бизнесмены платили группировке за покровительство и попустительство при ведении торговли. На сегодняшний день в деле ОПГ насчитывается более 25 преступных эпизодов.

Сейчас следствие располагает сведениями только о части взяток, которые группировка брала у коммерсантов. Но их общая сумма приближается к 16 млн рублей.

Петра Конарева задержали в сентябре 2022 года при попытке покинуть регион, а может и страну. По версии следствия, именно он организовал группировку, в которую вошли бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко. Все трое были уволены из учреждения в ноябре 2021 года после проверок, инициированных мэрией Челябинска.