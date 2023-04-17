Участники СВО поблагодарили жителей Курганской области за помощь Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Десантники, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, обратились к главе Шатровского округа (Курганская область), председателю местного колхоза и жителям территории. Бойцы в видеообращении поблагодарили граждан за помощь, переданную на фронт.

«Благодарность главе Шатровского муниципального округа Рассохину Леониду, председателю колхоза „Имени Свердлова“ Топорищеву Андрею за поддержку и помощь десантникам <…>. Отдельное спасибо Шатровской средней школе за вещи и принадлежности первой необходимости, а также всем жителям села Шатрово. Мы вас не подведен, победа будет за нами!» — сказал один солдат на видео, которое опубликовано на странице газеты «Сельская новь» в соцсети «Одноклассники».

Ранее военный, который проходит службу в зоне СВО, поблагодарил чиновников Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа на фронт. Бойцы группировки «Отважные» также записывали видео для правительства региона и бизнесменов.