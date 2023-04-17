17 апреля 2023

Десантники в зоне СВО записали видео для курганского чиновника и главы колхоза. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участники СВО поблагодарили жителей Курганской области за помощь
Участники СВО поблагодарили жителей Курганской области за помощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Десантники, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, обратились к главе Шатровского округа (Курганская область), председателю местного колхоза и жителям территории. Бойцы в видеообращении поблагодарили граждан за помощь, переданную на фронт.

«Благодарность главе Шатровского муниципального округа Рассохину Леониду, председателю колхоза „Имени Свердлова“ Топорищеву Андрею за поддержку и помощь десантникам <…>. Отдельное спасибо Шатровской средней школе за вещи и принадлежности первой необходимости, а также всем жителям села Шатрово. Мы вас не подведен, победа будет за нами!» — сказал один солдат на видео, которое опубликовано на странице газеты «Сельская новь» в соцсети «Одноклассники».

Ранее военный, который проходит службу в зоне СВО, поблагодарил чиновников Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа на фронт. Бойцы группировки «Отважные» также записывали видео для правительства региона и бизнесменов.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Десантники, принимающие участие в специальной военной операции (СВО) на Украине, обратились к главе Шатровского округа (Курганская область), председателю местного колхоза и жителям территории. Бойцы в видеообращении поблагодарили граждан за помощь, переданную на фронт. «Благодарность главе Шатровского муниципального округа Рассохину Леониду, председателю колхоза „Имени Свердлова“ Топорищеву Андрею за поддержку и помощь десантникам <…>. Отдельное спасибо Шатровской средней школе за вещи и принадлежности первой необходимости, а также всем жителям села Шатрово. Мы вас не подведен, победа будет за нами!» — сказал один солдат на видео, которое опубликовано на странице газеты «Сельская новь» в соцсети «Одноклассники». Ранее военный, который проходит службу в зоне СВО, поблагодарил чиновников Курганской области и врачей за отправку медицинского УАЗа на фронт. Бойцы группировки «Отважные» также записывали видео для правительства региона и бизнесменов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...