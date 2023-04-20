20 апреля 2023

Экс-сотрудника МВД арестовали за незаконное распространение информации о Дугиной

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оглашение приговора бывшему замгубернатора Пугину Сергею. Курган, арестант, клетка, арест, наручники, заключение под стражу
Экс-сотрудника МВД арестован за то, что «пробивал» информацию о частных данных Фото:

Бывший майор МВД Иван Рыбин арестован в Москве из-за того, что якобы незаконно передал третьим лицам персональные данные людей. В материалах упоминается фамилия взорванной осенью 2022 года в Подмосковье журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной.

«Исключительная суровость следствия и суда по вполне банальному делу о „пробивке“ частных данных людей через полицейские базы обусловлена связью этого дела с одним из самых громких преступлений последних лет — убийстве в августе прошлого года в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники. Так, Ивана Рыбина, обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий.

Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля 20 августа в Одинцовском городском округе Московской области, сообщает. В ФСБ России заявили, что это было заказное убийство, за которым стояли украинские спецслужбы. Исполнителем названа Наталья Вовк, гражданка Украины. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.

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Бывший майор МВД Иван Рыбин арестован в Москве из-за того, что якобы незаконно передал третьим лицам персональные данные людей. В материалах упоминается фамилия взорванной осенью 2022 года в Подмосковье журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной. «Исключительная суровость следствия и суда по вполне банальному делу о „пробивке“ частных данных людей через полицейские базы обусловлена связью этого дела с одним из самых громких преступлений последних лет — убийстве в августе прошлого года в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники. Так, Ивана Рыбина, обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий. Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля 20 августа в Одинцовском городском округе Московской области, сообщает. В ФСБ России заявили, что это было заказное убийство, за которым стояли украинские спецслужбы. Исполнителем названа Наталья Вовк, гражданка Украины. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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