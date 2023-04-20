Экс-сотрудника МВД арестовали за незаконное распространение информации о Дугиной

Бывший майор МВД Иван Рыбин арестован в Москве из-за того, что якобы незаконно передал третьим лицам персональные данные людей. В материалах упоминается фамилия взорванной осенью 2022 года в Подмосковье журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной.
«Исключительная суровость следствия и суда по вполне банальному делу о „пробивке“ частных данных людей через полицейские базы обусловлена связью этого дела с одним из самых громких преступлений последних лет — убийстве в августе прошлого года в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники. Так, Ивана Рыбина, обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий.
Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля 20 августа в Одинцовском городском округе Московской области, сообщает. В ФСБ России заявили, что это было заказное убийство, за которым стояли украинские спецслужбы. Исполнителем названа Наталья Вовк, гражданка Украины. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.
Бывший майор МВД Иван Рыбин арестован в Москве из-за того, что якобы незаконно передал третьим лицам персональные данные людей. В материалах упоминается фамилия взорванной осенью 2022 года в Подмосковье журналистки, дочери философа Александра Дугина Дарьи Дугиной. «Исключительная суровость следствия и суда по вполне банальному делу о „пробивке“ частных данных людей через полицейские базы обусловлена связью этого дела с одним из самых громких преступлений последних лет — убийстве в августе прошлого года в Подмосковье журналистки Дарьи Дугиной, дочери философа Александра Дугина», — сообщает «Коммерсант», ссылаясь на осведомленные источники. Так, Ивана Рыбина, обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении должностных полномочий. Дарья Дугина погибла при взрыве автомобиля 20 августа в Одинцовском городском округе Московской области, сообщает. В ФСБ России заявили, что это было заказное убийство, за которым стояли украинские спецслужбы. Исполнителем названа Наталья Вовк, гражданка Украины. Президент России Владимир Путин посмертно наградил Дугину орденом Мужества.