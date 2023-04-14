Кому положена отсрочка от военной службы и как ее получить

14 апреля 2023 в 20:37 Размер текста - 17 +

Отсрочку от военной службы можно получить по учебе или состоянию здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Отсрочку от службы в армии могут получить как призывники, так и резервисты. При этом предоставить ее могут по разным причинам, будь то учеба, семейное положение или проблемы со здоровьем. URA.RU приводит главную информацию о том, при каких обстоятельствах можно отложить военную службу. Отсрочка от призыва может быть предоставлена несколько раз, но по разным причинам. Первое освобождение от армии может быть выдано по любой из тех, что описаны выше. Второе можно получить, если первая отсрочка была положена по учебе, но возникли другие обстоятельства, дающие право отложить службу. Кому полагается отсрочка Отсрочка от военной службы полагается: Молодым людям, достигшим 18 лет до момента окончания школы. В таком случае ученику предоставляется отсрочка до следующего призыва.

Учащимся вузов на очном отделении. При этом учебное заведение должно быть аккредитовано государством. Отсрочка предоставляется на весь период обучения. Учащемуся также положена отсрочка при поступлении в магистратуру или аспирантуру.

Гражданам, которые признаны ограниченно-годными для исполнения воинских обязанностей по состоянию здоровья. Отсрочка предоставляется на срок до одного года.

людям, которые проходят или прошли альтернативную гражданскую службу.

Тем, кто проходит или прошел военную службу в России.

Гражданам, прошедшим военную службу в другом государстве. Однако отсрочка полагается лишь в том случае, когда она предусмотрена международным договором.

Людям, которые заняты опекой или постоянным уходом за матерью, отцом, женой, родным братом, родной сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, если нет других лиц, обязанных содержать этих граждан. При этом подопечные не должны находиться на полном государственном обеспечении.

Тем, кто воспитывает двух и более детей, а также отцам-одиночкам. Также отсрочку дают гражданам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до трех лет. Кроме того, отложить военную службу могут те, у кого есть ребенок и жена, срок беременности которой составляет не менее 22 недель.

Гражданам, поступившим на службу в государственные органы. В таком случае отсрочку получают нацгвардейцы, пожарные, таможенники, судебные приставы, а также органы уголовно-исполнительной системы. Для этого необходимо окончить соответствующее образовательное учреждение и иметь специальные звания. Как получить отсрочку от призыва Для получения отсрочки нужно обратиться в военкомат и подать документы, которые подтверждают на это право. Кроме того, в военкомате можно заявить об отказе от реализации права на отсрочку. После подачи документов председатель призывной комиссии примет решение. Для того, чтобы получить выписку с решением комиссии, нужно подать соответствующее заявление. Чтобы получить отсрочку по состоянию здоровья нужны: Акт исследования состояния здоровья и диагнозы;

Выписка из истории болезни;

Результаты медицинского освидетельствования;

Ухаживающие за близкими родственниками должны предоставить: свидетельство о своем рождении;

справка о составе семьи;

заключение медико-социальной экспертизы в отношении лица, которому необходим уход;

пенсионные удостоверения родственников; Осуществляющим опеку над несовершеннолетними братом или сестрой нужно предъявить: свидетельство о рождении брата или сестры;

документы, подтверждающие, что гражданин является опекуном; Отцам одиночкам необходимы: справка о составе семьи;

свидетельство о рождении ребенка;

Свидетельство о расторжении брака, либо о смерти матери ребенка или решение суда о лишении ее родительских прав. Родитель с двумя и более детьми должен принести: Справку о составе семьи;

Свидетельство о рождении детей;

Ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до трех лет нужно предоставить: Справку о составе семьи;

Свидетельство о рождении ребенка;

Документы, подтверждающие инвалидность.

Для работников силовых структур необходимы: Диплом о высшем профессиональном образовании соответствующего направления;

Справка с места службы с печатью и подписью руководителя о том, что призывник уже проходит службу в силовых структурах;

Выписка из приказа о присвоении специального звания; Что делать, если пришла повестка Если гражданину пришла повестка, но у него есть все законные основания для отсрочки или освобождения для военной службы, нужно прийти в военкомат и предоставить необходимые документы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин. Специалист подчеркнул, что не стоит избегать явки в военный комиссариат, так как медицинское освидетельствование проходит в очном формате. Также он заявил, что если подать жалобу в вышестоящую комиссию или в суд, то на период разбирательства решение о призыве на военную службу будет приостановлено. Также глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что имеющие отсрочку, но получившие повестку могут обжаловать ее на портале «Госуслуг», приложив необходимые документы. Подобные обращения будут рассматриваться в течении пяти дней региональной призывной комиссией. По его словам, если призывник или резервист не могут прийти в военкомат из-за болезни, им достаточно сообщить об этом на портале. Студентам очной формы не должна прийти повестка, так как отсрочка предоставляется на весь срок обучения, рассказала URA.RU независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая. Она подчеркнула, что если студенту пришло оповещение из военкомата, то оно ошибочно. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Отсрочку от службы в армии могут получить как призывники, так и резервисты. При этом предоставить ее могут по разным причинам, будь то учеба, семейное положение или проблемы со здоровьем. URA.RU приводит главную информацию о том, при каких обстоятельствах можно отложить военную службу. Отсрочка от призыва может быть предоставлена несколько раз, но по разным причинам. Первое освобождение от армии может быть выдано по любой из тех, что описаны выше. Второе можно получить, если первая отсрочка была положена по учебе, но возникли другие обстоятельства, дающие право отложить службу. Кому полагается отсрочка Отсрочка от военной службы полагается: Как получить отсрочку от призыва Для получения отсрочки нужно обратиться в военкомат и подать документы, которые подтверждают на это право. Кроме того, в военкомате можно заявить об отказе от реализации права на отсрочку. После подачи документов председатель призывной комиссии примет решение. Для того, чтобы получить выписку с решением комиссии, нужно подать соответствующее заявление. Чтобы получить отсрочку по состоянию здоровья нужны: Ухаживающие за близкими родственниками должны предоставить: Осуществляющим опеку над несовершеннолетними братом или сестрой нужно предъявить: Отцам одиночкам необходимы: Родитель с двумя и более детьми должен принести: Ухаживающим за детьми-инвалидами в возрасте до трех лет нужно предоставить: Для работников силовых структур необходимы: Что делать, если пришла повестка Если гражданину пришла повестка, но у него есть все законные основания для отсрочки или освобождения для военной службы, нужно прийти в военкомат и предоставить необходимые документы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал председатель Военной коллегии адвокатов Москвы Владимир Тригнин. Специалист подчеркнул, что не стоит избегать явки в военный комиссариат, так как медицинское освидетельствование проходит в очном формате. Также он заявил, что если подать жалобу в вышестоящую комиссию или в суд, то на период разбирательства решение о призыве на военную службу будет приостановлено. Также глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что имеющие отсрочку, но получившие повестку могут обжаловать ее на портале «Госуслуг», приложив необходимые документы. Подобные обращения будут рассматриваться в течении пяти дней региональной призывной комиссией. По его словам, если призывник или резервист не могут прийти в военкомат из-за болезни, им достаточно сообщить об этом на портале. Студентам очной формы не должна прийти повестка, так как отсрочка предоставляется на весь срок обучения, рассказала URA.RU независимый юридический эксперт Ольга Лютницкая. Она подчеркнула, что если студенту пришло оповещение из военкомата, то оно ошибочно.