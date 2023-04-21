Минобороны: ВДВ прикрыли отряды ЧВК «Вагнер» от контратак ВСУ

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, вдв, десантники, десант, армия, военные, плац, военнослужащие, строй, солдат
Десантники прикрыли отряды частной военной компании Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы Воздушно-десантных войск РФ оказали поддержку штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмут), сорвав попытки украинских боевиков провести контратаку на флангах. Об этом сообщает Министерство обороны России на брифинге.

«ВДВ оказывали поддержку отрядам ЧВК „Вагнер“ и пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах в районе Артемовска», — сообщает Минобороны. Штурмовые отряды «Вагнер» вели бои в западной части города.

Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать Артемовск. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы «Вагнер» взяли город в кольцо. Вскоре источник РИА Новости, находящийся в городе, опроверг его слова.

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Бойцы Воздушно-десантных войск РФ оказали поддержку штурмовым отрядам ЧВК «Вагнер» в Артемовске (Бахмут), сорвав попытки украинских боевиков провести контратаку на флангах. Об этом сообщает Министерство обороны России на брифинге. «ВДВ оказывали поддержку отрядам ЧВК „Вагнер“ и пресекали попытки ВСУ контратаковать на флангах в районе Артемовска», — сообщает Минобороны. Штурмовые отряды «Вагнер» вели бои в западной части города. Отряды ЧВК «Вагнер» продолжают освобождать Артемовск. Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что бойцы «Вагнер» взяли город в кольцо. Вскоре источник РИА Новости, находящийся в городе, опроверг его слова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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