РИА Новости опровергли слова советника Пушилина об окружении Артемовска

21 апреля 2023 в 13:48 Размер текста - 17 +

Бои ведутся в лесопосадках под Бахмутом, сообщил источник Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска еще не окружили полностью ВСУ в Артемовске (Бахмут) в ДНР. Так источник РИА Новости, находящийся в городе, опроверг слова советника врио ДНР Яна Гагина о том, что ЧВК «Вагнер» полностью взяли в кольцо украинских бойцов. Статья по теме Чем важен Бахмут для России и почему его так долго не могут взять «На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе», — сообщил собеседник агентства. По его информации, сейчас идут бои в лесопосадках у трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. Ранее советник врио ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте. Это, по его словам, означает полное окружение ВСУ в городе. Бои за Бахмут ведутся с августа 2022 года.

Российские войска еще не окружили полностью ВСУ в Артемовске (Бахмут) в ДНР. Так источник РИА Новости, находящийся в городе, опроверг слова советника врио ДНР Яна Гагина о том, что ЧВК «Вагнер» полностью взяли в кольцо украинских бойцов. «На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе», — сообщил собеседник агентства. По его информации, сейчас идут бои в лесопосадках у трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. Ранее советник врио ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте. Это, по его словам, означает полное окружение ВСУ в городе. Бои за Бахмут ведутся с августа 2022 года.