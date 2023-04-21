РИА Новости опровергли слова советника Пушилина об окружении Артемовска

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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Бои ведутся в лесопосадках под Бахмутом, сообщил источник Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Российские войска еще не окружили полностью ВСУ в Артемовске (Бахмут) в ДНР. Так источник РИА Новости, находящийся в городе, опроверг слова советника врио ДНР Яна Гагина о том, что ЧВК «Вагнер» полностью взяли в кольцо украинских бойцов.

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«На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе», — сообщил собеседник агентства. По его информации, сейчас идут бои в лесопосадках у трассы, которая связывает Бахмут и Хромово.

Ранее советник врио ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте. Это, по его словам, означает полное окружение ВСУ в городе. Бои за Бахмут ведутся с августа 2022 года.

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Российские войска еще не окружили полностью ВСУ в Артемовске (Бахмут) в ДНР. Так источник РИА Новости, находящийся в городе, опроверг слова советника врио ДНР Яна Гагина о том, что ЧВК «Вагнер» полностью взяли в кольцо украинских бойцов. «На данный момент ни о каком полном окружении украинской группировки в Бахмуте речи не идет, хоть каждый день украинцам становится все сложнее и сложнее снабжать свою группировку в городе», — сообщил собеседник агентства. По его информации, сейчас идут бои в лесопосадках у трассы, которая связывает Бахмут и Хромово. Ранее советник врио ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил, что ЧВК «Вагнер» вышли к единственной дороге, которая использовалась для снабжения украинской группировки в Бахмуте. Это, по его словам, означает полное окружение ВСУ в городе. Бои за Бахмут ведутся с августа 2022 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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