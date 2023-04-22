Гладков: в Белгородской области достали из-под земли бомбу

Ранее из-за бомбы было эвакуировано более трех тысяч жителей (архивное фото)
Авиабомбу ФАБ-500 в Белгородской области извлекли из-под земли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал Вячеслав Гладков в своем
Ранее в ГУ МЧС России по Белгородской области отметили, что бомба не представляет опасности. Она находилась под землей на глубине семи метров. Авиабомбу обнаружили рядом с местом взрыва в Белгороде, который произошел в ночь с 20 по 21 апреля.
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