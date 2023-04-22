Гладков: в Белгородской области достали из-под земли бомбу

22 апреля 2023 в 17:13 Размер текста - 17 +

Ранее из-за бомбы было эвакуировано более трех тысяч жителей (архивное фото) Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Авиабомбу ФАБ-500 в Белгородской области извлекли из-под земли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Новость по теме Что известно о бомбе, из-за которой эвакуируют 3000 жителей Белгорода «Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Ранее в ГУ МЧС России по Белгородской области отметили, что бомба не представляет опасности. Она находилась под землей на глубине семи метров. Авиабомбу обнаружили рядом с местом взрыва в Белгороде, который произошел в ночь с 20 по 21 апреля.

Авиабомбу ФАБ-500 в Белгородской области извлекли из-под земли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС России по Белгородской области отметили, что бомба не представляет опасности. Она находилась под землей на глубине семи метров. Авиабомбу обнаружили рядом с местом взрыва в Белгороде, который произошел в ночь с 20 по 21 апреля.