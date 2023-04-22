Гладков: в Белгородской области достали из-под земли бомбу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место крушения малайзийского Боинга. Донецк. ДНР. Украина, ракета, авиакатастрофа, катастрофа, бомба, неразорвавшийся снаряд, падение самолета
Ранее из-за бомбы было эвакуировано более трех тысяч жителей (архивное фото) Фото:

Авиабомбу ФАБ-500 в Белгородской области извлекли из-под земли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Новость по теме
Что известно о бомбе, из-за которой эвакуируют 3000 жителей Белгорода

«Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Ранее в ГУ МЧС России по Белгородской области отметили, что бомба не представляет опасности. Она находилась под землей на глубине семи метров. Авиабомбу обнаружили рядом с местом взрыва в Белгороде, который произошел в ночь с 20 по 21 апреля.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Авиабомбу ФАБ-500 в Белгородской области извлекли из-под земли. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. «Снаряд с территории жилого сектора вывезен. Людей начинаем постепенно возвращать в их квартиры», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Ранее в ГУ МЧС России по Белгородской области отметили, что бомба не представляет опасности. Она находилась под землей на глубине семи метров. Авиабомбу обнаружили рядом с местом взрыва в Белгороде, который произошел в ночь с 20 по 21 апреля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...