Что известно о бомбе, из-за которой эвакуируют 3000 жителей Белгорода

В Белгороде проводят массовую эвакуацию жителей, чьи дома расположены вблизи места падения боеприпаса с самолета Су-34. URA.RU собрало главную информацию о том, как развивались события в городе с момента взрыва первого снаряда.
На одной из центральных улиц Белгорода ночью с 20 на 21 апреля прогремел сильный взрыв. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, взрывной волной повредило несколько припаркованных автомобилей и повалило столбы ЛЭП.
Позже он рассказал, что пострадавших, по предварительным данным не оказалось. Однако были разрушены некоторые жилые помещения. Также на месте взрыва образовалась воронка радиусом 20 метров.
К утру Гладков сообщил, что в инциденте пострадали три человека. Один из них отказался от госпитализации, второй получил закрытую черепно-мозговую травму. Третьей пострадавшей оказалась женщина, у которой поднялось давление.
Также утром спецслужбы сняли с крыши магазина «Пятерочка» автомобиль, который отбросило туда в результате взрыва. Людей в салоне на момент происшествия не было.
Спустя день после взрыва, 22 апреля на месте падения обнаружили еще одно взрывное устройство. Из-за этого в Белгороде объявили эвакуацию жителей близлежащих домов. По словам Гладкова, в безопасное место вывозят более 3000 жителей.
На глубине в семь метров оказалась найдена бомба ФАБ-500, которая весит полтонны и несет 300 кг взрывчатки. Как сообщил telegram-канал Baza, взрывотехники планируют выкопать ее и отвезти на полигон, где обезвредят.
Представитель ГУ МЧС региона уточнил, что сейчас в Белгороде ввели режим ЧС из-за найденного снаряда. Однако, по его словам, устройство не взрывоопасно.
В Белгороде проводят массовую эвакуацию жителей, чьи дома расположены вблизи места падения боеприпаса с самолета Су-34. URA.RU собрало главную информацию о том, как развивались события в городе с момента взрыва первого снаряда.