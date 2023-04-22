Пригожин: под Бахмутом начались бунты среди бойцов ВСУ

Бойцы ВСУ покидают свои позиции в Часовом Яре и Константиновке, которые расположены рядом с Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им [бойцам ВСУ] возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — сообщает «пресс-служба Пригожина» в Telegram.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. 19 апреля Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с двух сторон: с северной и южной.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!