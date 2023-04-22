Пригожин: под Бахмутом начались бунты среди бойцов ВСУ

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Бойцы ВСУ покидают свои позиции под Бахмутом, заявил Евгений Пригожин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы ВСУ покидают свои позиции в Часовом Яре и Константиновке, которые расположены рядом с Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им [бойцам ВСУ] возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — сообщает «пресс-служба Пригожина» в Telegram.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. 19 апреля Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с двух сторон: с северной и южной.

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Бойцы ВСУ покидают свои позиции в Часовом Яре и Константиновке, которые расположены рядом с Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «В Часовом Яре и Константиновке начались бунты среди военнослужащих ВСУ: они бросают оружие, встают и уходят. Дайте им [бойцам ВСУ] возможность пожить еще, не убивайте тысячи и десятки тысяч украинцев своими руками», — сообщает «пресс-служба Пригожина» в Telegram. Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские силы взяли три квартала в западной части Бахмута. 19 апреля Подразделения российских Воздушно-десантных войск (ВДВ) блокировали город с двух сторон: с северной и южной.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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