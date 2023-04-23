Оператор рассказал, как Путин удивил генералов в зоне СВО

Оператор Путина: генералы в зоне СВО не ждали приезда президента
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
Владимира Путина не ждали генералы в зоне СВО, сообщил оператор Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Для генералов в зоне СВО, встречавших президента России Владимира Путина, его визит был неожиданностью. Об этом рассказал оператор, который сопровождал президента в его поездке.

Новость по теме
Путин объяснил, зачем ездил в Херсонскую область и ЛНР

«Для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам», — рассказал оператор в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что генералы понимали, что с визитом приедет высокопоставленный чиновник, но не думали, что это будет президент.

Президент России Владимир Путин совершил поездку в зону спецоперации 18 апреля. Он лично проверил боеготовность российской армии, передает Pravda.ru.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Для генералов в зоне СВО, встречавших президента России Владимира Путина, его визит был неожиданностью. Об этом рассказал оператор, который сопровождал президента в его поездке. «Для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам», — рассказал оператор в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что генералы понимали, что с визитом приедет высокопоставленный чиновник, но не думали, что это будет президент. Президент России Владимир Путин совершил поездку в зону спецоперации 18 апреля. Он лично проверил боеготовность российской армии, передает Pravda.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...