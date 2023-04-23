Оператор рассказал, как Путин удивил генералов в зоне СВО

Оператор Путина: генералы в зоне СВО не ждали приезда президента

23 апреля 2023 в 13:28 Размер текста - 17 +

Владимира Путина не ждали генералы в зоне СВО, сообщил оператор Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Для генералов в зоне СВО, встречавших президента России Владимира Путина, его визит был неожиданностью. Об этом рассказал оператор, который сопровождал президента в его поездке. Новость по теме Путин объяснил, зачем ездил в Херсонскую область и ЛНР «Для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам», — рассказал оператор в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что генералы понимали, что с визитом приедет высокопоставленный чиновник, но не думали, что это будет президент. Президент России Владимир Путин совершил поездку в зону спецоперации 18 апреля. Он лично проверил боеготовность российской армии, передает Pravda.ru.

Для генералов в зоне СВО, встречавших президента России Владимира Путина, его визит был неожиданностью. Об этом рассказал оператор, который сопровождал президента в его поездке. «Для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам», — рассказал оператор в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что генералы понимали, что с визитом приедет высокопоставленный чиновник, но не думали, что это будет президент. Президент России Владимир Путин совершил поездку в зону спецоперации 18 апреля. Он лично проверил боеготовность российской армии, передает Pravda.ru.