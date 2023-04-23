Оператор рассказал, как Путин удивил генералов в зоне СВО

Для генералов в зоне СВО, встречавших президента России Владимира Путина, его визит был неожиданностью. Об этом рассказал оператор, который сопровождал президента в его поездке.
«Для большинства из них это было большое удивление, потому что никто этого не ожидал. Это было видно по глазам», — рассказал оператор в беседе с журналистом Павлом Зарубиным в ходе передачи «Москва. Кремль. Путин». Он объяснил, что генералы понимали, что с визитом приедет высокопоставленный чиновник, но не думали, что это будет президент.
Президент России Владимир Путин совершил поездку в зону спецоперации 18 апреля. Он лично проверил боеготовность российской армии, передает Pravda.ru.
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