Министр обороны Эстонии Ханно Певкура назвал сроки контрнаступления ВСУ

Министр обороны Эстонии Ханно Певкура: Украина откладывает контрнаступление на месяц

Украинская армия ждет хорошей погоды Фото: Министерство обороны Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Дождливая погода не позволит Вооруженным силам Украины (ВСУ) начать контрнаступление ранее, чем через месяц или два. Такую позицию, по итогам встречи глав оборонных ведомств стран НАТО в формате «Рамштайн», озвучил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

«Если послушать мнения [озвученные во время встречи на базе „Рамштайн“], то может пройти еще месяц, прежде чем мы сможем говорить о реальном контрнаступлении. Если погода изменится, это может произойти и раньше. Если нет, то пройдет месяц, может быть, два», — заявил Певкур в интервью для эстонского телеканала ERR.

По его мнению, отсутствие американских танков Abrams никак не влияет на сроки контрнаступления, так как объемов текущей военной помощи хватает. «Самым большим препятствием для контрнаступления является погода. Погода довольно дождливая, и это затрудняет передвижение тяжелой техники. Украинцы ждут улучшения погоды», — пояснил министр.

В апреле Минобороны Украины объявило о начале контрнаступления. По словам замминистра обороны Украины Анны Маляр, оно проходит на бахмутском, марьинском, авдеевском и лиманском направлениях. После этого подполковник НМ ЛНР в отставке Андрей Марочко опроверг это заявление. По его словам, Киев не сможет начать наступательные операции в ближайшие дни из-за непогоды, передала «Национальная служба новостей». При этом ВСУ не прорвут оборону российской армии, так как после первой линии их ждет тупик, о чем URA.RU рассказал военный корреспондент Александр Матюшин.