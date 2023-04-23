Bild: ВСУ оставили последние позиции в центре Артемовска

Украинские войска покинули последние участки Артемовска (Бахмут), которые они удерживали. Об этом сообщил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке.
«Украинская армия отошла с последних удерживаемых участков в центре Артемовска», — написал Юлиан Репке в Twitter. Он подчеркнул, что войска отошли в сторону юго-западных железнодорожных путей.
Ранее немецкие журналисты в материале для Der Spiegel передавали, что большая часть украинских бойцов в Артемовске уничтожена российскими солдатами. Бои за город между Россией и Украиной проходят с августа прошлого года. Сообщалось, что украинские солдаты устроили бунт под Бахмутом.
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