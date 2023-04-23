Bild: ВСУ оставили последние позиции в центре Артемовска

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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
ВСУ перестали удерживать позиции в Артемовске, сообщает Юлиан Репке Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска покинули последние участки Артемовска (Бахмут), которые они удерживали. Об этом сообщил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке.

«Украинская армия отошла с последних удерживаемых участков в центре Артемовска», — написал Юлиан Репке в Twitter. Он подчеркнул, что войска отошли в сторону юго-западных железнодорожных путей.

Ранее немецкие журналисты в материале для Der Spiegel передавали, что большая часть украинских бойцов в Артемовске уничтожена российскими солдатами. Бои за город между Россией и Украиной проходят с августа прошлого года. Сообщалось, что украинские солдаты устроили бунт под Бахмутом.

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Украинские войска покинули последние участки Артемовска (Бахмут), которые они удерживали. Об этом сообщил журналист немецкой газеты Bild Юлиан Репке. «Украинская армия отошла с последних удерживаемых участков в центре Артемовска», — написал Юлиан Репке в Twitter. Он подчеркнул, что войска отошли в сторону юго-западных железнодорожных путей. Ранее немецкие журналисты в материале для Der Spiegel передавали, что большая часть украинских бойцов в Артемовске уничтожена российскими солдатами. Бои за город между Россией и Украиной проходят с августа прошлого года. Сообщалось, что украинские солдаты устроили бунт под Бахмутом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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