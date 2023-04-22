Бойцы ВСУ устроили бунт под Бахмутом: главное к вечеру 22 апреля

Бойцы ВСУ стали покидать свои позиции под Бахмутом, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские солдаты устроили бунт в Часовом Яре и Константиновке, которые находятся рядом с Бахмутом (Артемовском). URA.RU приводит главные новости к вечеру 22 апреля.
- Бойцы ВСУ самостоятельно начали покидать свои позиции в Часовом Яре и Константиновке. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, призвав, Украину пожалеть своих солдат и не отправлять их на фронт.
- Британская газета Daily Mail совместно с экс-генералами австралийской и американской армий опубликовали направления контрнаступления Украины. Согласно предположительному плану, Киев может начать наступление на Мелитополь для выхода на позиции РФ в районе Крыма.
- Российские силы освободили три квартала в западной части Бахмута. Об этом заявили в Минобороны РФ во время брифинга.
- Во время саммита НАТО в Вильнюсе, который запланирован на 11—12 июля, власти Украины надеются получить от альянса четкий алгоритм действий для вступления в альянс. С таким заявлением выступил глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак.
- В мае Украина рискует потерять контроль над своим небом. Это связано с нехваткой боеприпасов у ВСУ, сообщает британская газета The Times.
- Российские комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) могут нарушать работу системы Starlink. Об этом рассказал эксперт журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. ВСУ используют их для передачи данных.
- С предложением провести прямые мирные переговоры между сторонами конфликта выступила министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Она отметила, что на данный момент Россия и Украина не ведут между собой диалога.
- США не могут спонсировать Киев без оформления финансовой подотчетности. С таким заявлением выступил член палаты представителей США от Республиканской партии Энди Оглс.
- Эксперты МАГАТЭ нагнетают ситуацию вокруг Запорожской АЭС, сообщая, что станция находится под обстрелами. С таким заявлением выступил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа. Он отметил, что по станции никогда не стреляли.
- В Минцифры Украины признали, что российское производство беспилотников совершенствуется. По словам министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова, бойцы ВСУ стараются заполучить российские дроны для их изучения.
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