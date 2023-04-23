23 апреля 2023

The Guardian: Запад начнет склонять Киев к переговорам уже осенью

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Вооруженные силы Украины. stock, военные, пулемет, ВСУ, украинские военные, stock
Переговоры должны привести к прекращению конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Западные страны осенью могут заставить Украину пойти на переговоры с Россией. Об этом сообщил британский журналист Саймон Тисдалл, назвав такой сценарий «наиболее вероятным исходом».

«Осенью западные сторонники Киева начнут настаивать на заключенном путем переговоров прекращении огня или „длительном перемирии“ в ожидании долгосрочного урегулирования», — сообщает автор статьи. Материал опубликован в газете The Guardian.

Журналист отмечает, что Киеву в таком случае придется смирится с утратой части территории. Главным итогом переговоров должно стать прекращение конфликта.

Ранее немецкий журналист Пол Ронцхаймер предположил, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный договор с Россией, после которого Киев лишится части земель. В Пентагоне заявили, что Украина в СВО потерпит поражение.

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Западные страны осенью могут заставить Украину пойти на переговоры с Россией. Об этом сообщил британский журналист Саймон Тисдалл, назвав такой сценарий «наиболее вероятным исходом». «Осенью западные сторонники Киева начнут настаивать на заключенном путем переговоров прекращении огня или „длительном перемирии“ в ожидании долгосрочного урегулирования», — сообщает автор статьи. Материал опубликован в газете The Guardian. Журналист отмечает, что Киеву в таком случае придется смирится с утратой части территории. Главным итогом переговоров должно стать прекращение конфликта. Ранее немецкий журналист Пол Ронцхаймер предположил, что президент Украины Владимир Зеленский подпишет мирный договор с Россией, после которого Киев лишится части земель. В Пентагоне заявили, что Украина в СВО потерпит поражение.
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