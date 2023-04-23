23 апреля 2023
22 апреля 2023

Мобилизованный из зоны СВО назвал главные плюсы курганской БМП. Видео

Мобилизованный из зоны СВО назвал большую вместимость главным плюсом курганской БМП
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Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, бмп, военные, ополченцы, днр, народная милиция, бугас, мобилизованные
Командир экипажа оценил просторность машины и боевую мощь Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Мобилизованный военный, участвующий в зоне спецоперации на Украине, рассказал о плюсах боевой машины пехоты (БМП-3), которую производит «Курганмашзавод». Об этом командир экипажа сообщил военкору «Соловьев Live» Сергею Макаренко.

«БМП-3 гораздо удобнее, чем „двоечка“ [БМП-2]. Здесь гораздо больше места, ребятам есть куда положить оружие и самим разместиться пока едем на точку. Машина имеет очень хороший боекомплект. У 30-милиметровой пушки 500 снарядов. Загрузка от двух лент. Дополнительно можем возить с собой еще девять ПТУРов (противотанковая управляемая ракета — прим. ред.) для работы по тяжелой бронетехнике», — сказал военнослужащий. Интервью с бойцом опубликовано в соцсети «ВКонтакте».

Курганские БМП-3 принимают участие в боевых действиях в донецком направлении. Бронемашины прикрывают танки и пехоту в городе Марьинка Донецкой Народной республике.

Ранее URA.RU писало, что военкор Владлен Татарский назвал курганскую БМП-3 лучшей машиной. Военный из зоны СВО с позывным «Кот» похвалил бронетехнику за боевую мощь. Также сообщалось, что командир разведроты сообщил, чего не хватает в курганских боевых машинах. По его словам, на БМП-3 необходимо добавить панорамный прицел, как на танке Т-90М и сделать более просторные люки для экипажа.

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Мобилизованный военный, участвующий в зоне спецоперации на Украине, рассказал о плюсах боевой машины пехоты (БМП-3), которую производит «Курганмашзавод». Об этом командир экипажа сообщил военкору «Соловьев Live» Сергею Макаренко. «БМП-3 гораздо удобнее, чем „двоечка“ [БМП-2]. Здесь гораздо больше места, ребятам есть куда положить оружие и самим разместиться пока едем на точку. Машина имеет очень хороший боекомплект. У 30-милиметровой пушки 500 снарядов. Загрузка от двух лент. Дополнительно можем возить с собой еще девять ПТУРов (противотанковая управляемая ракета — прим. ред.) для работы по тяжелой бронетехнике», — сказал военнослужащий. Интервью с бойцом опубликовано в соцсети «ВКонтакте». Курганские БМП-3 принимают участие в боевых действиях в донецком направлении. Бронемашины прикрывают танки и пехоту в городе Марьинка Донецкой Народной республике. Ранее URA.RU писало, что военкор Владлен Татарский назвал курганскую БМП-3 лучшей машиной. Военный из зоны СВО с позывным «Кот» похвалил бронетехнику за боевую мощь. Также сообщалось, что командир разведроты сообщил, чего не хватает в курганских боевых машинах. По его словам, на БМП-3 необходимо добавить панорамный прицел, как на танке Т-90М и сделать более просторные люки для экипажа.
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