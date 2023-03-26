26 марта 2023

Военный из зоны СВО назвал курганскую БМП «пушкой». Видео

Российский боец: курганская БМП-3 — хорошая машина
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отвоеванные села Бугас, Новогнатовка и Николаевка. ДНР, бмп, военные, ополченцы, днр, народная милиция, бугас, мобилизованные
На передовой высоко ценят курганские БМП-3 Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий, участвующий в спецоперации (СВО), оценил курганскую БМП-3 и назвал ее «пушкой». Об этом боец рассказал в сюжете телеканала «Россия-1». Репортаж опубликован в официальном telegram-канале «Курганмашзавода».

«БМП-3 — хорошая машинка, „пушка“. Две пушки, три пулемета. По бездорожью идет со скоростью в 70 километров в час», — рассказал телеканалу боец с позывным «Кот». В репортаже указано, что на передовой ценят боевые качества машины, которую производит курганский оборонный завод.

Ранее URA.RU сообщало, что командир разведроты оценил броню курганской БМП-3 при подрыве на танковых минах. Военкор из Донецка считает курганскую технику самой лучшей на фронте.

Спецоперация началась более года назад. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.

Главные новости Кургана и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Курганистан». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский военнослужащий, участвующий в спецоперации (СВО), оценил курганскую БМП-3 и назвал ее «пушкой». Об этом боец рассказал в сюжете телеканала «Россия-1». Репортаж опубликован в официальном telegram-канале «Курганмашзавода». «БМП-3 — хорошая машинка, „пушка“. Две пушки, три пулемета. По бездорожью идет со скоростью в 70 километров в час», — рассказал телеканалу боец с позывным «Кот». В репортаже указано, что на передовой ценят боевые качества машины, которую производит курганский оборонный завод. Ранее URA.RU сообщало, что командир разведроты оценил броню курганской БМП-3 при подрыве на танковых минах. Военкор из Донецка считает курганскую технику самой лучшей на фронте. Спецоперация началась более года назад. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...