Российский боец: курганская БМП-3 — хорошая машина

На передовой высоко ценят курганские БМП-3 Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российский военнослужащий, участвующий в спецоперации (СВО), оценил курганскую БМП-3 и назвал ее «пушкой». Об этом боец рассказал в сюжете телеканала «Россия-1». Репортаж опубликован в официальном telegram-канале «Курганмашзавода».

«БМП-3 — хорошая машинка, „пушка“. Две пушки, три пулемета. По бездорожью идет со скоростью в 70 километров в час», — рассказал телеканалу боец с позывным «Кот». В репортаже указано, что на передовой ценят боевые качества машины, которую производит курганский оборонный завод.

Ранее URA.RU сообщало, что командир разведроты оценил броню курганской БМП-3 при подрыве на танковых минах. Военкор из Донецка считает курганскую технику самой лучшей на фронте.

Спецоперация началась более года назад. Ее объявил президент России Владимир Путин. По словам главы государства, она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины.