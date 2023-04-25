Экс-министр безопасности ДНР назвал опасность, которую ВСУ создали на спецоперации для России. Видео

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: контрнаступление ВСУ будет опасно для России

25 апреля 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ подготовили 11 наступательных бригад, напомнил Андрей Пинчук Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ хорошо подготовились в технике и силе: у Киева насчитывается порядка 11 наступательных бригад, плюс, обстрелянные подразделения, поэтому украинские бойцы могут доставить большие неприятности армии России в ходе контрнаступления. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «По моим данным, наступательных бригад насчитывается 11, плюс, обстрелянные подразделения, которые сейчас собраны в качестве ударных кулаков на Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях. Я бы не сказал, что у них какой-то чрезмерный голод с ресурсами. Вдоль линии фронта у нас находятся танки Т-64, Т-62, Т-72, редко Т-80, так что, если говорить об оснащенности ВСУ современными Challenger, Abrams и Leopard, то, конечно же, это вполне себе угрожающие ресурсы, на которые нужно адекватно реагировать. Дальность прямого точного выстрела у Abrams — 9 км, у наших систем ПТРК (противотанковый ракетный комплекс, — прим. URA.RU) ниже. Если представить, что на линии соприкосновения, за которую отвечает один батальон, на 5-10 км появляется, допустим, танковая бригада, я искреннее бойцам сочувствую, потому что, когда подойдет подмога, ничем хорошим это не закончится. Нужно наращивать ресурсы, в том числе наши бронетанковые и самое главное авиационные, потому что по боевому уставу с танками должен бороться не боец с ПТРК, а соответствующая боевая авиация, которая должна их уничтожать», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, ВСУ могут активно наступать даже несмотря на то, что численность их личного состава сопоставима с армией России в зоне СВО. «У них две проблемы: во-первых, нет контроля неба, а без него наступать невозможно, а во-вторых, численность личного состава примерно соотносима сейчас с нашей, а чтобы активно идти, нужно подавляющее преимущество. Но если они смогут обеспечить мобильность переброски резервов на определенных участках, то теоретически смогут этого добиться, если наш Генштаб не будет быстро и своевременно на то реагировать. Так что тут вопрос скорости принятия управленческих решений», — подчеркнул Пинчук. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал ВС Марк Милли заявил, что США обеспечили подготовку и оснащение до девяти бригад бронетанковой пехоты для проведения наступательных или оборонительных операций ВСУ. По словам начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, армия готовится к знаковой битве в своей новейшей истории. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

ВСУ хорошо подготовились в технике и силе: у Киева насчитывается порядка 11 наступательных бригад, плюс, обстрелянные подразделения, поэтому украинские бойцы могут доставить большие неприятности армии России в ходе контрнаступления. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился первый министр госбезопасности ДНР (2014—2015 год), исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», Герой ДНР, полковник запаса Андрей Пинчук. «По моим данным, наступательных бригад насчитывается 11, плюс, обстрелянные подразделения, которые сейчас собраны в качестве ударных кулаков на Бахмутском, Запорожском и Херсонском направлениях. Я бы не сказал, что у них какой-то чрезмерный голод с ресурсами. Вдоль линии фронта у нас находятся танки Т-64, Т-62, Т-72, редко Т-80, так что, если говорить об оснащенности ВСУ современными Challenger, Abrams и Leopard, то, конечно же, это вполне себе угрожающие ресурсы, на которые нужно адекватно реагировать. Дальность прямого точного выстрела у Abrams — 9 км, у наших систем ПТРК (противотанковый ракетный комплекс, — прим. URA.RU) ниже. Если представить, что на линии соприкосновения, за которую отвечает один батальон, на 5-10 км появляется, допустим, танковая бригада, я искреннее бойцам сочувствую, потому что, когда подойдет подмога, ничем хорошим это не закончится. Нужно наращивать ресурсы, в том числе наши бронетанковые и самое главное авиационные, потому что по боевому уставу с танками должен бороться не боец с ПТРК, а соответствующая боевая авиация, которая должна их уничтожать», — объяснил Андрей Пинчук. По словам полковника запаса, ВСУ могут активно наступать даже несмотря на то, что численность их личного состава сопоставима с армией России в зоне СВО. «У них две проблемы: во-первых, нет контроля неба, а без него наступать невозможно, а во-вторых, численность личного состава примерно соотносима сейчас с нашей, а чтобы активно идти, нужно подавляющее преимущество. Но если они смогут обеспечить мобильность переброски резервов на определенных участках, то теоретически смогут этого добиться, если наш Генштаб не будет быстро и своевременно на то реагировать. Так что тут вопрос скорости принятия управленческих решений», — подчеркнул Пинчук. Ранее председатель Объединенного комитета начальников штабов Пентагона генерал ВС Марк Милли заявил, что США обеспечили подготовку и оснащение до девяти бригад бронетанковой пехоты для проведения наступательных или оборонительных операций ВСУ. По словам начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилла Буданова, армия готовится к знаковой битве в своей новейшей истории.