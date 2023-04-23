Бывшего вице-мэра Челябинска оставили за решеткой

Бывшего заместителя главы администрации Челябинска Петра Конарева, задержанного ФСБ по подозрению в создании ОПГ и получении взяток, оставили за решеткой еще на месяц. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до 27 мая.
«Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Обвиняемый оставлен под стражей на месяц, то есть до 27 мая 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.
Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года при попытке покинуть территорию области. В момент задержания он направлялся в аэропорт Кольцово. Ему предъявили обвинения в создании ОПГ и получении взяток на сумму свыше 7 млн рублей.
По версии следствия, банда Конарева, в которую вошли бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко, отмывала деньги с незаконных ларьков. За это сотрудники учреждения, которое было создано для борьбы с владельцами нелегального бизнеса, оказывали им покровительство.
Грезева и Любимова задержали в июне 2022 года. Через месяц был задержан Левченко. Все трое были уволены из МКУ «Городская среда». После задержания они дали показания на Конарева.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.