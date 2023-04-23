23 апреля 2023

Бывшего вице-мэра Челябинска оставили за решеткой

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Изменение меры пресечения Петру Конареву в суде Тракторозаводского района. Челябинск, конарев петр
Майские праздники Петр Конарев проведет в СИЗО Фото:

Бывшего заместителя главы администрации Челябинска Петра Конарева, задержанного ФСБ по подозрению в создании ОПГ и получении взяток, оставили за решеткой еще на месяц. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до 27 мая.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Обвиняемый оставлен под стражей на месяц, то есть до 27 мая 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года при попытке покинуть территорию области. В момент задержания он направлялся в аэропорт Кольцово. Ему предъявили обвинения в создании ОПГ и получении взяток на сумму свыше 7 млн рублей.

По версии следствия, банда Конарева, в которую вошли бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко, отмывала деньги с незаконных ларьков. За это сотрудники учреждения, которое было создано для борьбы с владельцами нелегального бизнеса, оказывали им покровительство.

Грезева и Любимова задержали в июне 2022 года. Через месяц был задержан Левченко. Все трое были уволены из МКУ «Городская среда». После задержания они дали показания на Конарева.

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Бывшего заместителя главы администрации Челябинска Петра Конарева, задержанного ФСБ по подозрению в создании ОПГ и получении взяток, оставили за решеткой еще на месяц. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до 27 мая. «Суд удовлетворил ходатайство прокурора. Обвиняемый оставлен под стражей на месяц, то есть до 27 мая 2023 года», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Сотрудники УФСБ по региону задержали Конарева в сентябре 2022 года при попытке покинуть территорию области. В момент задержания он направлялся в аэропорт Кольцово. Ему предъявили обвинения в создании ОПГ и получении взяток на сумму свыше 7 млн рублей. По версии следствия, банда Конарева, в которую вошли бывший директор МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два бывших зама Грезева — Сергей Любимов и Вадим Левченко, отмывала деньги с незаконных ларьков. За это сотрудники учреждения, которое было создано для борьбы с владельцами нелегального бизнеса, оказывали им покровительство. Грезева и Любимова задержали в июне 2022 года. Через месяц был задержан Левченко. Все трое были уволены из МКУ «Городская среда». После задержания они дали показания на Конарева.
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