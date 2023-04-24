Зеленский выбрал ответственных за контрнаступление ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский отобрал десять человек, которые будут заниматься вопросами укомплектования украинских солдат для весеннего наступления. Об этом сообщает издание «Украинская правда».
«Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание, где рассказал кандидатам, что им предстоит выполнить задачу лично от Зеленского. Они должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления», — подчеркивают авторы украинского издания, ссылаясь на свой источник. По их словам, данное совещание прошло в апреле, где были отобраны 10 кандидатов. Их имена не раскрываются.
Ранее бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что российские солдаты уничтожили элитные украинские подразделения. Они должны были участвовать в контрнаступлении. В Минобороны Украины подчеркивали, что оно уже началось. На Западе считают, что наступление окончится провалом для Киева.
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