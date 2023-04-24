Зеленский выбрал ответственных за контрнаступление ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Владимир Зеленский отбирает людей, которые будут заниматься оснащением ВСУ для предстоящего наступления Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский отобрал десять человек, которые будут заниматься вопросами укомплектования украинских солдат для весеннего наступления. Об этом сообщает издание «Украинская правда».

«Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание, где рассказал кандидатам, что им предстоит выполнить задачу лично от Зеленского. Они должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления», — подчеркивают авторы украинского издания, ссылаясь на свой источник. По их словам, данное совещание прошло в апреле, где были отобраны 10 кандидатов. Их имена не раскрываются.

Ранее бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что российские солдаты уничтожили элитные украинские подразделения. Они должны были участвовать в контрнаступлении. В Минобороны Украины подчеркивали, что оно уже началось. На Западе считают, что наступление окончится провалом для Киева.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент Украины Владимир Зеленский отобрал десять человек, которые будут заниматься вопросами укомплектования украинских солдат для весеннего наступления. Об этом сообщает издание «Украинская правда». «Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак провел совещание, где рассказал кандидатам, что им предстоит выполнить задачу лично от Зеленского. Они должны заняться вопросом комплектации новых бригад для контрнаступления», — подчеркивают авторы украинского издания, ссылаясь на свой источник. По их словам, данное совещание прошло в апреле, где были отобраны 10 кандидатов. Их имена не раскрываются. Ранее бывший советник экс-президента Украины Олег Соскин заявил, что российские солдаты уничтожили элитные украинские подразделения. Они должны были участвовать в контрнаступлении. В Минобороны Украины подчеркивали, что оно уже началось. На Западе считают, что наступление окончится провалом для Киева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...