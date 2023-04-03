Курганский губернатор раскритиковал распределение мобилизованных по частям

Шумков сообщил о проблемах в доставке помощи мобилизованным Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Губернатор Курганской области Вадим Шумков критически высказался о распределении курганских мобилизованных малыми группам и не по тем специальностям и частям, для которых их готовили. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале «силаVправде. (VШумков)».

«Переговорили с нашими мобилизованными парнями. Существенную часть из них разбросали более малыми группами, не по тем специальностям и частям, для которых готовили. Наверняка все это можно было продумывать заранее, не прячась за „звездатой военной тайной“, вместе с тем для нас это также создает определенные дополнительные проблемы в доставке материально-технического обеспечения. Отправлять в несколько крупных частей было намного проще с точки зрения логики и логистики», — написал Шумков.

Губернатор отметил, что регион продолжит помогать мобилизованным и военнослужащим. Он обратился к тем, кто так же желает оказать помощь и поддержку в этой работе, по возможности делать это централизованно. В Кургане работают пункты сбора по адресам: ул. Советская, 110 и ул. Техническая, 4, ежедневно с 10:00 до 19:00. Тел.: 8 (352) 2463315. Помощь принимают и в центрах социального обслуживания муниципалитетов.

Ранее URA.RU писало, что самый богатый депутат Кургана Андрей Кацай купил квадрокоптер для мобилизованных из зоны СВО. Депутат отметил, что такая техника очень востребована на территории боевых действий.