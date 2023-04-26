Курганский коммунальный магнат получил «власть» над тюменскими дачниками. Скрин

26 апреля 2023 в 17:55 Размер текста - 17 +

Садоводы боятся остаться без членских взносов и коммунальных благ Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменский дачный кооператив «Тура» перешел в управление коммунальному магнату из Кургана «Интеграция+». Документы о принятии правлением СНТ такого решения передал URA.RU один из участников товарищества садоводов. «Наш председатель провел собрание, на котором были только члены правления, никакого общего собрания не было. И там решили, что единоличным исполнительным органом теперь будет какая-то „Интеграция“. Мы такого решения не принимали, наших подписей там нет, и мы теперь собираемся идти в суд, потому что мы против этого решения», — утверждает собеседник URA.RU. По данным системы СБИС, «Интеграция+» является учредителем двух десятков ТСЖ и управляющих компаний в Курганской, Московской и Тюменской областях. Специалист компании Андрей Вагин пояснил URA.RU, что ни о какой передаче власти в этом случае речи не идет. «Фактически, мы стали подрядчиком, который возьмет на себя ряд организаторских и диспетчерских функций, ничего более», — прокомментировал URA.RU Вагин. Председатель межрегионального отделения союза садоводов России в Тюменской области Алексей Кучеров уверен, что дачникам в любом случае стоит обратиться в суд. «Только суд может вынести окончательное решение в этом деле. Но я убежден, что оно будет в пользу людей. Это императивная норма, в 217-ФЗ сказано, что председатели товарищества и любые органы правления избираются только на общем собрании из числа членов СНТ, ни о каких ООО или управляющих компаниях в законе речи нет», — добавил Кучеров. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменских дачных кооперативах сейчас идет передел власти. В частности, людей агитируют за смену председателей и членов правления СНТ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Тюменский дачный кооператив «Тура» перешел в управление коммунальному магнату из Кургана «Интеграция+». Документы о принятии правлением СНТ такого решения передал URA.RU один из участников товарищества садоводов. «Наш председатель провел собрание, на котором были только члены правления, никакого общего собрания не было. И там решили, что единоличным исполнительным органом теперь будет какая-то „Интеграция“. Мы такого решения не принимали, наших подписей там нет, и мы теперь собираемся идти в суд, потому что мы против этого решения», — утверждает собеседник URA.RU. По данным системы СБИС, «Интеграция+» является учредителем двух десятков ТСЖ и управляющих компаний в Курганской, Московской и Тюменской областях. Специалист компании Андрей Вагин пояснил URA.RU, что ни о какой передаче власти в этом случае речи не идет. «Фактически, мы стали подрядчиком, который возьмет на себя ряд организаторских и диспетчерских функций, ничего более», — прокомментировал URA.RU Вагин. Председатель межрегионального отделения союза садоводов России в Тюменской области Алексей Кучеров уверен, что дачникам в любом случае стоит обратиться в суд. «Только суд может вынести окончательное решение в этом деле. Но я убежден, что оно будет в пользу людей. Это императивная норма, в 217-ФЗ сказано, что председатели товарищества и любые органы правления избираются только на общем собрании из числа членов СНТ, ни о каких ООО или управляющих компаниях в законе речи нет», — добавил Кучеров. Ранее URA.RU рассказало о том, что в тюменских дачных кооперативах сейчас идет передел власти. В частности, людей агитируют за смену председателей и членов правления СНТ.