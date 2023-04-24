24 апреля 2023

Россиянам стали чаще отказывать в шенгенской визе

© Служба новостей «URA.RU»
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Интерес россиян к шенгенской визе возвращается Фото:
новость из сюжета
Россиянам ограничивают выдачу виз

Число отказов в выдаче шенгенской визы россиянам выросло на почти на 20%. При этом желание отечественных туристов попасть в страны соглашения начинает возвращаться, о чем рассказала замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина.

«За год число отказов в выдаче шенгенских виз выросло на 10—20%. Чаще всего их причинами служат некорректное использование предыдущих виз, недостаток средств на счетах», — рассказала «Коммерсанту» Отвагина. Она также добавила, что количество запросов на оформление виз в страны Шенгенского соглашения в апреле составило 30-40% от общего числа заявок, тогда как годом ранее было 20%.

Отвагина уточнила, что объем поездок в западные страны в любом случае сильно сократился со времен пандемии COVID-19 и начала спецоперации РФ на Украине. Также она считает, что процедура оформления виз стала сложнее. «В апреле прошлого года количество принимаемых консульствами европейских стран документов сократилось на 70—80%. В начале осени оформить европейскую визу можно было за одну-две недели, сейчас срок составляет от трех недель», — отмечает представитель Continent Express.

Европейские страны начали вводить санкции против России, в том числе и ее туристов, после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Так, в ЕС усилил меры проверки и контроля для россиян. Помимо этого стоимость получения виз выросла более чем в 2 раза. В МИД РФ новые условия и требования назвали «невыполнимыми».

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Число отказов в выдаче шенгенской визы россиянам выросло на почти на 20%. При этом желание отечественных туристов попасть в страны соглашения начинает возвращаться, о чем рассказала замруководителя миграционно-визового отдела Continent Express Юлия Отвагина. «За год число отказов в выдаче шенгенских виз выросло на 10—20%. Чаще всего их причинами служат некорректное использование предыдущих виз, недостаток средств на счетах», — рассказала «Коммерсанту» Отвагина. Она также добавила, что количество запросов на оформление виз в страны Шенгенского соглашения в апреле составило 30-40% от общего числа заявок, тогда как годом ранее было 20%. Отвагина уточнила, что объем поездок в западные страны в любом случае сильно сократился со времен пандемии COVID-19 и начала спецоперации РФ на Украине. Также она считает, что процедура оформления виз стала сложнее. «В апреле прошлого года количество принимаемых консульствами европейских стран документов сократилось на 70—80%. В начале осени оформить европейскую визу можно было за одну-две недели, сейчас срок составляет от трех недель», — отмечает представитель Continent Express. Европейские страны начали вводить санкции против России, в том числе и ее туристов, после начала спецоперации на Украине 24 февраля 2022 года. Так, в ЕС усилил меры проверки и контроля для россиян. Помимо этого стоимость получения виз выросла более чем в 2 раза. В МИД РФ новые условия и требования назвали «невыполнимыми».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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