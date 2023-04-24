FT: в Британии заявили о желании изолировать Китай

25 апреля 2023 в 05:48 Размер текста - 17 +

При этом в МИД Британии считают ошибкой возможную холодную войну с Китаем Фото: Владимир Андреев © URA.RU Было бы в радость объявить новую холодную войну Китаю и сказать, что цель Великобритании — изолировать КНР, однако это будет ошибкой. Об этом пишет министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в своей речи, посвященной отношениям двух стран. «Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. <…> Ясно, легко, приятно и неправильно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и преднамеренным непониманием современного мира», — цитирует речь Клеверли газета Financial Times, ссылаясь на выдержки из предстоящего выступления главы МИД. Ранее экс-президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Китай статуса экономического лидера. Политик пообещал, что в случае его переизбрания в 2024 году на должность американского лидера, он добьется тотальной независимости от КНР. Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон запустил подготовку к войне против Китая и России одновременно. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Великобритании пытались отвлечь внимание от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Было бы в радость объявить новую холодную войну Китаю и сказать, что цель Великобритании — изолировать КНР, однако это будет ошибкой. Об этом пишет министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в своей речи, посвященной отношениям двух стран. «Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. <…> Ясно, легко, приятно и неправильно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и преднамеренным непониманием современного мира», — цитирует речь Клеверли газета Financial Times, ссылаясь на выдержки из предстоящего выступления главы МИД. Ранее экс-президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Китай статуса экономического лидера. Политик пообещал, что в случае его переизбрания в 2024 году на должность американского лидера, он добьется тотальной независимости от КНР. Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон запустил подготовку к войне против Китая и России одновременно. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Великобритании пытались отвлечь внимание от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.