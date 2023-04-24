24 апреля 2023

FT: в Британии заявили о желании изолировать Китай

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Китайцы в Кремле. Москва, китайцы, китайские журналисты, китайская делегация
При этом в МИД Британии считают ошибкой возможную холодную войну с Китаем Фото:

Было бы в радость объявить новую холодную войну Китаю и сказать, что цель Великобритании — изолировать КНР, однако это будет ошибкой. Об этом пишет министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в своей речи, посвященной отношениям двух стран.

«Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. <…> Ясно, легко, приятно и неправильно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и преднамеренным непониманием современного мира», — цитирует речь Клеверли газета Financial Times, ссылаясь на выдержки из предстоящего выступления главы МИД.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Китай статуса экономического лидера. Политик пообещал, что в случае его переизбрания в 2024 году на должность американского лидера, он добьется тотальной независимости от КНР. Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон запустил подготовку к войне против Китая и России одновременно. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Великобритании пытались отвлечь внимание от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Было бы в радость объявить новую холодную войну Китаю и сказать, что цель Великобритании — изолировать КНР, однако это будет ошибкой. Об этом пишет министр иностранных дел Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в своей речи, посвященной отношениям двух стран. «Для меня было бы ясно и легко — возможно, даже приятно — объявить новую холодную войну и сказать, что наша цель — изолировать Китай. <…> Ясно, легко, приятно и неправильно. Потому что это было бы предательством наших национальных интересов и преднамеренным непониманием современного мира», — цитирует речь Клеверли газета Financial Times, ссылаясь на выдержки из предстоящего выступления главы МИД. Ранее экс-президент США Дональд Трамп пригрозил лишить Китай статуса экономического лидера. Политик пообещал, что в случае его переизбрания в 2024 году на должность американского лидера, он добьется тотальной независимости от КНР. Ведущий программы Redacted News Клейтон Моррис заявил, что Вашингтон запустил подготовку к войне против Китая и России одновременно. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, в Великобритании пытались отвлечь внимание от встречи Владимира Путина и Си Цзиньпина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...