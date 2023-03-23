В МИД РФ заявили о желании Британии отвлечь интерес от встречи Путина и Цзиньпина

23 марта 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

Мария Захарова считает, что Лондон пытался отвлечь внимание от встречи лидеров России и Китая Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Великобритании пытались отвлечь внимание от встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, поэтому объявили о поставках боеприпасов с наконечниками из обедненного урана. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Они [британцы] никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя», — заявила Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев live». Захарова отметила, что вброс про боеприпасы с обедненным ураном был нужен исключительно для отвлечения внимания от встречи Путина и Си Цзиньпина. Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для неформальной встречи с Владимиром Путиным, передает RT. Лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также возможности урегулирования украинского конфликта. В США отметили, что встреча ознаменовала начало нового мирового порядка, что напугало Запад, передает телеканал 360.

В Великобритании пытались отвлечь внимание от встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, поэтому объявили о поставках боеприпасов с наконечниками из обедненного урана. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Они [британцы] никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя», — заявила Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев live». Захарова отметила, что вброс про боеприпасы с обедненным ураном был нужен исключительно для отвлечения внимания от встречи Путина и Си Цзиньпина. Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для неформальной встречи с Владимиром Путиным, передает RT. Лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также возможности урегулирования украинского конфликта. В США отметили, что встреча ознаменовала начало нового мирового порядка, что напугало Запад, передает телеканал 360.