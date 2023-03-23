В МИД РФ заявили о желании Британии отвлечь интерес от встречи Путина и Цзиньпина

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ПМЭФ-2021, первый день. Захарова, Симонян, Жаров. Санкт-Петербург, захарова мария
Мария Захарова считает, что Лондон пытался отвлечь внимание от встречи лидеров России и Китая Фото:

В Великобритании пытались отвлечь внимание от встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, поэтому объявили о поставках боеприпасов с наконечниками из обедненного урана. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Они [британцы] никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя», — заявила Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев live». Захарова отметила, что вброс про боеприпасы с обедненным ураном был нужен исключительно для отвлечения внимания от встречи Путина и Си Цзиньпина.

Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для неформальной встречи с Владимиром Путиным, передает RT. Лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также возможности урегулирования украинского конфликта. В США отметили, что встреча ознаменовала начало нового мирового порядка, что напугало Запад, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

В Великобритании пытались отвлечь внимание от встречи лидеров России и Китая Владимира Путина и Си Цзиньпина, поэтому объявили о поставках боеприпасов с наконечниками из обедненного урана. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Они [британцы] никак не могут понять, что невозможно никакими информационными вбросами, никакой пропагандой, манипулированием своим мейнстримом перебить конструктивную созидательную повестку. Никакими пиар-акциями, антирекламами, истериками это перебить нельзя», — заявила Мария Захарова в эфире телеканала «Соловьев live». Захарова отметила, что вброс про боеприпасы с обедненным ураном был нужен исключительно для отвлечения внимания от встречи Путина и Си Цзиньпина. Китайский лидер Си Цзиньпин прилетел в Москву 20 марта для неформальной встречи с Владимиром Путиным, передает RT. Лидеры обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также возможности урегулирования украинского конфликта. В США отметили, что встреча ознаменовала начало нового мирового порядка, что напугало Запад, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...