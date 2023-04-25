Марочко: украинские боевики устроили перестрелку с грузинскими наемниками

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Вооруженные силы Украины. stock, ВСУ, украинские военные, stock
Украинские боевики и грузинские наемники устроили смертельную перестрелку, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские боевики вступили в перестрелку с грузинскими наемниками. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Среди обеих сторон есть потери.

«Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку, в результате которой общие потери составили порядка десяти человек», — передает слова Марочко ТАСС. Он пояснил, что в результате перестрелки погибло три человека. Подполовник рассказал, что перепалка произошла в Константиновке, находящейся на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, куда грузинские наемники ехали для временного размещения в пункт дислокации.

Это не первый подобный случай. Ранее польские наемники начали воевать против боевиков из подразделения «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ).

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Украинские боевики вступили в перестрелку с грузинскими наемниками. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Среди обеих сторон есть потери. «Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку, в результате которой общие потери составили порядка десяти человек», — передает слова Марочко ТАСС. Он пояснил, что в результате перестрелки погибло три человека. Подполовник рассказал, что перепалка произошла в Константиновке, находящейся на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, куда грузинские наемники ехали для временного размещения в пункт дислокации. Это не первый подобный случай. Ранее польские наемники начали воевать против боевиков из подразделения «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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