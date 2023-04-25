Марочко: украинские боевики устроили перестрелку с грузинскими наемниками

Украинские боевики вступили в перестрелку с грузинскими наемниками. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. Среди обеих сторон есть потери.
«Когда наемники приехали, завязалась словесная перепалка, переросшая в перестрелку, в результате которой общие потери составили порядка десяти человек», — передает слова Марочко ТАСС. Он пояснил, что в результате перестрелки погибло три человека. Подполовник рассказал, что перепалка произошла в Константиновке, находящейся на подконтрольной Киеву части Донецкой Народной Республики, куда грузинские наемники ехали для временного размещения в пункт дислокации.
Это не первый подобный случай. Ранее польские наемники начали воевать против боевиков из подразделения «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ).
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!