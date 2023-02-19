Командир «Ахмата»: польские наемники начали воевать против боевиков «Азова»*

20 февраля 2023 в 08:30 Размер текста - 17 +

Между польскими наемниками и бойцами «Азова»* развязалась перестрелка, заявил Апти Алаудинов Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Наемники из Польши начали вести перестрелки с боевиками из подразделения «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Мы фиксировали большое количество поляков. Уничтожение очень большого количества поляков привело к тому, что в их рядах создались очень серьезное замешательство и паника. И получилось так, что украинские националисты, подразделение „Азов“ и поляки между собой пострелялись», — сказал Апти Алаудинов. Его цитату приводит SM.News. Ранее стало известно, что на Украине решили возродить полк «Азов». Также сообщалось, что среди бойцов были те, кто находился на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, напоминает MK.RU . Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Польша намерена отправить около 40- тысяч своих солдат в зону СВО под чужим флагом, передает «Царьград». *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России

Наемники из Польши начали вести перестрелки с боевиками из подразделения «Азов» (экстремистская и террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом заявил заместитель командующего 2-го армейского корпуса Народной милиции ЛНР, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. «Мы фиксировали большое количество поляков. Уничтожение очень большого количества поляков привело к тому, что в их рядах создались очень серьезное замешательство и паника. И получилось так, что украинские националисты, подразделение „Азов“ и поляки между собой пострелялись», — сказал Апти Алаудинов. Его цитату приводит SM.News. Ранее стало известно, что на Украине решили возродить полк «Азов». Также сообщалось, что среди бойцов были те, кто находился на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, напоминает MK.RU. Кроме того, военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Польша намерена отправить около 40- тысяч своих солдат в зону СВО под чужим флагом, передает «Царьград». *Батальон «Азов» признан экстремистской и террористической организацией и запрещен на территории России