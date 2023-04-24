В мэрии Екатеринбурга предложили звать только рукопожатных звезд на юбилей города

25 апреля 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Колесников уверен, что артистов на 300-летие Екатеринбурга нужно подбирать с умом Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Екатеринбург празднует 300-летие Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что на 300-летие города нужно звать артистов, позиция которых соответствует текущим политическим реалиям, а труд звезд помогает участникам СВО. С таким мнением он выступил на заседании гордумы, где обсуждалась программа празднования юбилея. «Я все-таки бы хотел, чтобы актеров, которых приглашают к нам на юбилей, они все-таки выражали гражданскую позицию, которая соответствует текущим политическим реалиям. Как бы там у нас [депутат гордумы от „Яблока“ Константин] Киселев ни топил за культуру», — передает слова Колесникова корреспондент URA.RU. По его мнению, многих нормальных артистов замалчивают: например, певиц Вику Цыганову и Юлию Чичерину. «Я вот все-таки предлагаю актеров в этом ключе подбирать. Без разницы, поддерживаешь ты спецоперацию или нет. Но общий тренд этих людей, которые помогают нашим ребятам в это трудное время, надо соблюдать», — подчеркнул депутат. Часть артистов, которые приедут в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга, известна уже сейчас. Так, в столицу Урала приедет танцевальная команда TODES, на открытии Летней эстрады в парке Маяковского выступит Уральский академический филармонический оркестр и маэстро Валерий Гергиев, а в парке пройдет двухдневный фестиваль «Да, шеф!» с участием звездного шеф-повара Константина Ивлева. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат гордумы Екатеринбурга Александр Колесников заявил, что на 300-летие города нужно звать артистов, позиция которых соответствует текущим политическим реалиям, а труд звезд помогает участникам СВО. С таким мнением он выступил на заседании гордумы, где обсуждалась программа празднования юбилея. «Я все-таки бы хотел, чтобы актеров, которых приглашают к нам на юбилей, они все-таки выражали гражданскую позицию, которая соответствует текущим политическим реалиям. Как бы там у нас [депутат гордумы от „Яблока“ Константин] Киселев ни топил за культуру», — передает слова Колесникова корреспондент URA.RU. По его мнению, многих нормальных артистов замалчивают: например, певиц Вику Цыганову и Юлию Чичерину. «Я вот все-таки предлагаю актеров в этом ключе подбирать. Без разницы, поддерживаешь ты спецоперацию или нет. Но общий тренд этих людей, которые помогают нашим ребятам в это трудное время, надо соблюдать», — подчеркнул депутат. Часть артистов, которые приедут в рамках празднования 300-летия Екатеринбурга, известна уже сейчас. Так, в столицу Урала приедет танцевальная команда TODES, на открытии Летней эстрады в парке Маяковского выступит Уральский академический филармонический оркестр и маэстро Валерий Гергиев, а в парке пройдет двухдневный фестиваль «Да, шеф!» с участием звездного шеф-повара Константина Ивлева.