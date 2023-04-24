Жена опального пермского депутата выиграла суды у компании краевых властей

25 апреля 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Алина Лисняк отсудила у АО «КРПК» деньги Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Предпринимательница Алина Лисняк, жена пермского депутата Ильи Лисняка, выиграла суды у АО «Корпорация развития Пермского края» (АО «КПРК»), подконтрольного краевым властям. Информация представлена на ресурсе «Электронное правосудие». Как следует из постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Перми, в 2022 году между сторонами был заключен договор о возмездном оказании услуг, который АО «КРПК» не исполнило. «По условиям договора исполнитель [Лисняк] обязуется по заданию заказчика [АО „КРПК“] оказать услуги по подготовке и размещению в сообществах Перми и Пермского края в соцсетях („ВКонтакте“ и Telegram) новостей и информационных материалов о проектах общества», — говорится в постановлении суда. Стоимость услуг по договору составила 600 тыс рублей. В сентябре 2022 года корпорация не заплатила Лисняк за оказанные услуги 100 тыс рублей. Предпринимательница обратилась в краевой арбитражный суд. Она потребовала взыскать с АО «КРПК» указанную сумму, а также пени и проценты за пользование чужими деньгами. Арбитражный суд Прикамья встал на сторону предпринимательницы, но акционерное общество обжаловало решение в вышестоящей инстанции. В начале апреля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми оставил ранее принятое судом решение без изменения. Илья Лисняк, являющийся депутатом законодательного собрания Пермского края, попал под уголовное преследование. Его подозревают в вымогательстве денег у одного из сотрудников администрации губернатора. Сам депутат на минувшей неделе покинул пределы страны, но заявил, что его отъезд никак не связан с уголовным делом. Сейчас народный избранник объявлен в международный розыск, решением Дзержинского районного суда Перми Лисняк заочно арестован на два месяца. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Предпринимательница Алина Лисняк, жена пермского депутата Ильи Лисняка, выиграла суды у АО «Корпорация развития Пермского края» (АО «КПРК»), подконтрольного краевым властям. Информация представлена на ресурсе «Электронное правосудие». Как следует из постановления Семнадцатого арбитражного апелляционного суда Перми, в 2022 году между сторонами был заключен договор о возмездном оказании услуг, который АО «КРПК» не исполнило. «По условиям договора исполнитель [Лисняк] обязуется по заданию заказчика [АО „КРПК“] оказать услуги по подготовке и размещению в сообществах Перми и Пермского края в соцсетях („ВКонтакте“ и Telegram) новостей и информационных материалов о проектах общества», — говорится в постановлении суда. Стоимость услуг по договору составила 600 тыс рублей. В сентябре 2022 года корпорация не заплатила Лисняк за оказанные услуги 100 тыс рублей. Предпринимательница обратилась в краевой арбитражный суд. Она потребовала взыскать с АО «КРПК» указанную сумму, а также пени и проценты за пользование чужими деньгами. Арбитражный суд Прикамья встал на сторону предпринимательницы, но акционерное общество обжаловало решение в вышестоящей инстанции. В начале апреля Семнадцатый арбитражный апелляционный суд Перми оставил ранее принятое судом решение без изменения. Илья Лисняк, являющийся депутатом законодательного собрания Пермского края, попал под уголовное преследование. Его подозревают в вымогательстве денег у одного из сотрудников администрации губернатора. Сам депутат на минувшей неделе покинул пределы страны, но заявил, что его отъезд никак не связан с уголовным делом. Сейчас народный избранник объявлен в международный розыск, решением Дзержинского районного суда Перми Лисняк заочно арестован на два месяца.